Свободное мнение

ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ!

Статья известного абхазского государственного и общественного деятеля Валерия Шалвовича Аршба «Союз, который сохранит страну», опубликованная в самом номере газеты «Республика Абхазия» от 19-20 октября 2020 года, глубоко меня взволновала и о многом заставила задуматься.

Скажу сразу: очень правильные, выверенные и убедительные мысли автора, высказанные в статье, уже давно владеют умами абхазского общества. На эту тему еще много лет назад дискутировали представители патриотических кругов абхазской интеллигенции, всего нашего народа.

При этом не могу не отметить, что по моему мнению, в первые годы новейшей истории Абхазии, с начала 90-х годов минувшего столетия, внешний и внутриполитический курс тогдашнего руководства нашей страны был во многом ошибочным, зачастую невнятным и неубедительным. Многие решения, принятые в то время, оказались поспешными и необдуманными.

Во многих случаях «во главу угла» был поставлен принцип кабинетного принятия решений, небольшой группой лиц без широкого общественного их обсуждения, без совета со своим народом.

Прошедшие с тех пор четверть века показали всё: в чём была правда, а в чём нет; что нужно и что не нужно было сделать в течение этого времени.

А главное, к чему пришли мы на сегодняшний день. И тут Валерий Аршба абсолютно прав, в своей статье характеризуя настоящее положение дел в Абхазии как очень и очень тревожное, и, считая единственным способом спасения многострадальной Абхазии присоединение её к союзному государству. России и Белоруссии на правах полноправного участника этого межгосударственного объединения.

Всей душой присоединяюсь к данному призыву. Понятно, что в Абхазии найдется немало противников этого, которые во имя своих корыстных интересов будут вопить о пресловутой потере суверенитета. Надеюсь, истинным патриотам Абхазии удастся одолеть сопротивление этих лиц, которых я называю лжепатриотами, нанёсшими немало вреда нашему государству, нашему народу своей неуёмной тягой к «прихватизации», воровству и коррупции. Именно их, лжепатриотов, деяния и приведут Абхазию к потере суверенитета...

Очень хотелось бы, чтобы статья В.Ш. Аршба послужила своего рода детонатором для активизации действий всех здоровых сил в абхазском обществе, к ответственности перед будущим нашего отечества, требующего принятия обдуманных и решительных мер по его спасению во имя мира, спокойствия и благополучия нынешнего и будущих поколений граждан Абхазии.

Всей душой присоединяюсь к предложению о присоединении Абхазии к союзному государству. Думаю, это предоставляет всем нам возможность выхода из сегодняшней, крайне тяжелой ситуации, в политической, экономической, духовно-нравственной сферах.

Такое решение открывает перед народом Абхазии возможность возвращения к традиционным национальным нравственным ценностям, в полной мере обеспечивая политическую, экономическую и социальную безопасность Республики Абхазия.

Что касается всякого рода рассуждений об ущемлении свободы, потере суверенитета, то, думаю, все наши сегодняшние беды обусловлены неверно преподнесённым народу толкованием самого термина «свобода». На протяжении ряда лет это понятие умышленно трактовалось в пользу определенного круга лиц и было ими использовано как вседозволенность небольшой группы людей, пользующихся принципом свободы разрушать, свободы не считаться со своим народом во имя собственного обогащения.

Разумеется, дальше так продолжаться не может. Пришло время срочным образом остановить тенденции разрушения, отказаться от порочной практики ожидания незаработанных денег с последующим их использованием не по назначению, попросту говоря - расхищению. Пришло время самоотверженного служения Родине, а не стремления к высокому статусу, привилегиям и почестям. Пора дать честным труженикам возможность самим быть хозяевами собственной судьбы, дать людям возможность работать и зарабатывать именно честным трудом...

В противном случае будут продолжаться и укореняться тенденции разрушения и деградации абхазского общества, оказавшегося в ситуации неопределенности, непредсказуемости, стоящего почти что на грани самоуничтожения. Думаю, всем понятна необходимость принятия неотложных мер по спасению народа и государства. Но, как говорится: «Чтобы лечить болезнь, необходимо понять её причину». Причины же сегодняшнего крайне тяжелого положения Абхазии кроются, по моему мнению, в недавнем нашем прошлом.

Во многом они являются результатом ошибочных действий руководителей Абхазии сразу после развала СССР и по окончании Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Тогда, не разобравшись должным образом в сложившейся ситуации, не оценив опыта других государств и народов постсоветского пространства, не посоветовавшись со своим народом, был провозглашён курс на строительство нового независимого государства. При этом чётко и внятно не были определены принципы новой абхазской государственности. При этом поспешность и непрофессионализм при формировании структур государственного управления к назначению на различные должности людей, не соответствующих занимаемому положению по опыту работы, уровню образования и другим необходимым требованиям.

Всё это во многом и обусловило то, что возобладала не созидательная, а разрушительная модель жизни общества. Думаю, что В.Ш. Аршба в какой-то мере противоречит самому себе, когда пишет в своей статье, что В.Г. Ардзинба предупреждал общество о возможных последствиях, т.е. о том, что в стране может сложиться положение, подобное нынешнему.

Тогда возникает резонный вопрос: почему В.Г. Ардзинба, обладающему всей полнотой власти, не предпринял никаких мер по предотвращению разрушительных тенденций? Видимо В.Ш. Аршба чего-то недоговаривает.

Иначе получится, что страной в тот период управляла какая-то враждебная к В.Г. Ардзинба группировка, сводящая на нет всю его деятельность по государственному строительству. Думается, что автору следовало бы в своей статье более чётко и последовательно излагать свои мысли касательно прошлого и настоящего Абхазии. Тем не менее, и это главное – В.Ш. Аршба ясно и недвусмысленно предлагает очень правильный и думается единственно возможный выход из критической для народа Абхазии ситуации, а именно присоединении к союзному государству России и Белоруссии.

Такая его позиция не может не вызывать уважения, одобрения и поддержки. Так уж сложилась наша история, что народу Абхазии неоднократно приходилось делать выбор в поисках друзей и защитников. Да, не совсем легким и далеко не простым оказался путь к вхождению Абхазского царства в состав Российской империи, но в конечном итоге это оказалось для Абхазии правильным решением, верным и спасительным.

Наша страна, наш народ и сейчас оказался перед выбором. Главное – не ошибиться, ибо очень велика ставка. И предложение В.Ш. Аршба, высказанное им в газетной статье, заслуживает должного внимания. Лично я – полностью его поддерживаю. Надеюсь, что и большая часть нашего народа думает также, как и Валерий Шалвович Аршба.

П.Б. АЛАН, заслуженный работник Высшей школы РА и РФ, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена «Честь и слава» III степени, почетный профессор АГУ

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: П.Б. АЛАН, заслуженный работник Высшей школы РА и РФ, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена «Честь и слава» III степени, почетный профессор АГУ