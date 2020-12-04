МВД РА: ЗА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОТКЛЮЧЕНО И ОПЛОМБИРОВАНО 14 МАЙНИНГ-ФЕРМ

В результате рейдовых мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА совместно с СГБ и специалистами Энергонадзора при Госстандарате за текущую неделю отключили и опломбировали энергоисточники 14 так называемых майнинг-ферм. Об этом сообщается на сайте МВД.

Для осуществления своей деятельности владельцы незаконно подключались к электросетям. В специально оборудованных внушительными стеллажами помещениях правоохранители обнаружили более тысячи устройств для нелегального получения криптовалют в Сухумском районе, порядка 600 – в Гулрыпшском. Остановлена деятельность двух объектов в столице. Кроме того обесточены и опломбированы 8 объектов, ранее осуществлявших деятельность по добыче криптовалют.

Рейдовые мероприятия по проверке наличия разрешительных документов на право осуществления деятельности по добыче криптовалют и законности подключения оборудования к энергосетям продолжаются.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс