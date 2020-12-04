В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ КПП "ПСОУ"

Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с участием первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Алиаса Лабахуа.

Совещание было посвящено итогам инспекционной поездки на КПП «Псоу» в целях упорядочения погранично-таможенного прохождения товарных партий сельхозпродукции, экспортируемой в Российскую Федерацию.

С началом высокого сезона цитрусовых выявились проблемы оперативного прохождения грузов через государственную границу. В их числе – ограниченные возможности контрольно-пропускного пункта МАПП «Адлер» по досмотру и соответствующему оформлению крупных партий цитрусовых. По этой причине в последнее время наблюдалось скопление грузоперевозчиков. Все задействованные на границе службы работают на пределе возможностей.

Вместе с тем, в результате рабочих контактов с представителями российских пограничной и таможенной служб и принятых мер ситуацию в прошедшую ночь и в течение сегодняшнего дня удалось изменить к лучшему.

При этом Беслан Джопуа и Алиас Лабахуа высказали опасения, связанные с возможностью повторного возникновения проблем, поскольку сезон сбора и экспорта цитрусовых пока не достиг своего пика.

Премьер-министр поручил им контролировать ситуацию в ежесуточном режиме и при необходимости активно взаимодействовать с российскими коллегами.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации