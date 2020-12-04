ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОЧАМЧЫРСКУЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ

Президент Аслан Бжания посетил сегодня Очамчырскую Центральную районную больницу. Его сопровождал секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Глава государства ознакомился с условиями функционирования медучреждения.

В Очамчырской ЦРБ оборудованы палаты для лечения больных ковидом на 27 мест. На сегодня в больнице проходят лечение 24 пациента, у восьми из них состояние здоровья средней степени тяжести.

По словам главного врача больницы Мадонны Кишмария, тяжелобольных пациентов направляют в ковид-центр в Гудауту. Президента Аслана Бжания интересовало, имеются ли в больнице все необходимые медикаменты и расходные материалы, и самое главное - обеспечивается ли в полной мере бесплатное лечение больных.

Кишмария отметила, что лечение проводится бесплатно, за исключением редких случаев, когда из-за временной нехватки некоторых медикаментов в больнице пациентам приходится покупать лекарства самим.

По словам главврача, ЦРБ находится в тесном контакте с сельскими фельдшерами и контролирует ситуацию в районе. Функционируют три машины скорой помощи, нехватки в горючем для машин нет.

Главврач отметила, что Администрация района оказывает больнице необходимую помощь.

в специальной защитной одежде посетил палаты, где лежат зараженные коронавирусом и пообщался с больными. Аслан Бжания заверил их в том, что руководство страны делает все возможное для их лечения и пожелал им скорейшего выздоровления.

После посещения больницы в интервью журналистам президент сказал:

«Я держу ситуацию, связанную с борьбой против коронавирусной инфекцией, на особом контроле. Находясь в Очамчырском районе, я не мог не посетить больницу, где проходят лечение наши граждане. Могу сказать, что работа здесь налажена неплохо. Я пообщался с пациентами больницы, которые выразили удовлетворение условиями лечения. Принципиальная позиция руководства страны заключается в том, что лечение от ковида для наших граждан должно быть абсолютно бесплатным, несмотря на то, что это требует немалых дополнительных финансов. Мы за этим будем строго следить. Потому что выше задачи, чем обеспечить здоровье граждан, у государства быть не может, и в моей работе это является приоритетом».

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс