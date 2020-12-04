АСЛАН БЖАНИЯ: ШТАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ РАЗДУТЫ

Сегодня состоялась встреча Президента Аслана Бжания с членами Общественной палаты РА. В ходе встречи обсуждались самые разные вопросы, волнующие население республики.

Членов Общественной палаты интересовало мнение президента по вопросам энергетики и бесперебойного обеспечения населения электричеством, регулирования деятельности по добыче криптовалют, гармонизации законодательства Абхазии и России, общегосоциально-экономического пространства Абхазии и России, добычи нефти, государственной поддержки сельского хозяйства, трудоустройства молодых специалистов, оптимизации кадров госучреждений, мерах по борьбе с коронавирусом, возобновлении учебного процесса и др.

Заместитель секретаря Общественной палаты Виталий Смыр считает, что в стране требуется серьезная оптимизация кадров.

«Возьмем, к примеру, парламент. Четвертому созыву парламента хватало трех служебных автомобилей для выполнения своей работы, а сегодня - это целый автопарк. Если посчитать расходы на бензин, то их хватит хотя бы на то, чтобы выплатить нашим пенсионерам пенсию хотя бы за один месяц. И это касается не только парламента, но и других государственных структур. В наше время мы успевали везде, и при этом на своих машинах. Я вообще считаю, что нам вполне достаточно 15 депутатов в парламенте Абхазии. Нужно расширить избирательные округа, и выбор будет лучше, и не будет кто попало выдвигаться в Народное собрание. В парламенте должны работать профессионалы. Пускай работают 15 человек, а если нужно, как это было в советские времена, будем приглашать специалистов на заседания сессии. Нам нужно стараться экономить наши деньги, которые с трудом зарабатываются» - отметил Смыр.

Аслан Бжания отчасти согласился с точкой зрения Виталия Смыр: «Я тоже считаю, что штаты в бюджетной сфере раздуты. Я могу судить об этом по Администрации президента. Мы пока никаких изменении в штатное расписание Администрации не вносили, но обязательно сделаем это. Так же думают и наши коллеги - российские специалисты, учитывая то обстоятельство, что наша бюджетная сфера во многом финансируется ими. Сокращения никому не нравятся, но мы будем вынуждены это сделать, и я надеюсь, Общественная палата нас поддержит. Это распространится на всех без исключения».

По словам Бжания, этот вопрос поднимался и в Москве, поскольку Россия софинансирует повышение заработной платы основным категориям работников бюджетной сферы и выделяет на эти цели миллиард рублей.

«Ответственные лица за абхазское направление в Москве анализируют наши тарифные и кадровые сетки. Я думаю, что в ближайшее время - в течение года или полутора лет - нам придется сократить 5 % работников бюджетной сферы», - отметил глава государства.

Виталий Смыр высказался за частичное возобновление ученого процесса, так-как наверстать уже упущенное по учебной программе будет очень сложно.

«По вашему распоряжению все школы закрыты, и мы понимаем, с чем это связано. Но наше будущее - это наши дети. Министерство просвещения должно подойти к учебному процессу дифференцированно. Необходимо продолжить учебу хотя бы в деревнях, где в школах небольшое количество детей. Если, к примеру, в классе до 10 детей, почему бы им не ходить в школу, соблюдая все санитарные нормы. Понятно, что в Сухуме эти меры необходимы, в столице много учащихся, но и здесь можно составить график и ходить в школу группами» - сказал Виталии Смыр и попросил президента рассмотреть этот вопрос.

Касаясь вопросов сельского хозяйства, президент сообщил членам Общественной палаты, что недавно в Абхазию приезжал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«Он хорошо знает наши возможности и что необходимо сделать. Сейчас идёт работа над программой, в которой должен найти отражение комплекс мер по повышению эффективности работы аграрного сектора экономики. Нам будет оказана серьезная помощь в реализации конкретных проектов. Речь идет о техническом оснащении, приобретении тяговой силы и навесного оборудования, химических препаратах для борьбы с насекомыми-вредителями, селекционном материале, подготовке специалистов и финансах. Главное, что бы мы правильно выбрали проекты. У нас много примеров в сельском хозяйстве, когда мы вкладывали деньги, а результатов нет. Помним 1300 га садов, заложенных в 2011 - 2012 годах. Часть из них потеряна. Минсельхоз будет работать точечно, чтобы заинтересовать наших сельчан. Мы будем помогать, но нам нужны люди, которые хотят действительно работать», - сказал Бжания.

По словам президента, потенциальные инвесторы проявляют интерес к тепличным хозяйствам.

«Все еще остается проблема меда. У нас есть большое количество меда, но нам его некуда девать. Построили завод по фасовке меда, вроде бы хороший, но не работает», - сказал президент и пообещал решить в конечном итоге эту проблему.

Президенту был задан вопрос, насколько целесообразно в Абхазии добывать нефть и какими могут быт при этом риски для экологии.

«Например, я не знаю есть у нас нефть или нет. Нужно провести соответствующие исследования, просчитать целесообразность её промышленной добычи. Существует несколько методик разведки. Нужно сначала найти нефть, узнать её качество, а потом будет ясно, что делать дальше. Были подписаны договора о разведке и добыче нефти в 2014 и 2018 году. Я буду последователен в этом вопросе и не собираюсь расторгать никакие контракты. Придет время, и мы посмотрим, что там прописано и что это нам дает. Создана комиссия в Парламенте, она должен была разобраться в этом вопросе, и представить свои выводы. Но пока этого не произошло. Государство обязано учитывать интересы своего населения. Это не такой продукт, от которого все доходы будут идти в карман одному чиновнику. Будем смотреть, как с этим работают в других государствах, какие экологические последствия, и самое главное – каков может быть экономический эффект» - отметил президент.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс