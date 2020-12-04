БЖАНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ЗАПУСК АЭРОПОРТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИЯ СОЗДАДУТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Проблема трудоустройства выпускников вузов мы не сможет решиться без развития экономики страны. Об этом сказал президент Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты в четверг, 3 декабря.

На вопрос, как решается проблема трудоустройства выпускников вузов, президент сказал: «Насколько я знаю, АГУ каждый год оканчивают 500 студентов. Если добавить к ним выпускников СОИ, то это уже 600 человек получивших высшее образование. Более 100 человек оканчивают российские вузы. Если взять всех вместе, то это более 700 выпускников.

По данным Госкомстата, у нас в стране официально работают 42 тысяч человек. Сегодня эта цифра снизилась до 39 тысяч. Но ведь молодые люди, которые оканчивают вузы, тоже должны найти работу, а мест не хватает. Положение на сегодняшний день такое, что официально рабочих мест из-за пандемии и ряда других обстоятельств стало меньше.

Возьмем, к примеру, юристов, они должны заниматься не только законодательством, они необходимы в разных сферах экономики, на разных производствах, но опять же не хватает рабочих мест. Безусловно, хорошо, что молодые люди получают высшее образование. Но у государства пока что нет целевой программы, в соответствии которой молодой человек, поучивший образование, в том числе и за пределами Абхазии, вернувшись домой смог бы гарантировано получить место работы. Посмотрим в дальнейшем, что мы сможем сделать. Вопросы трудоустройства напрямую связаны с развитием экономики страны. Развитие экономики и появление новых рабочих мест – взаимосвязанные процессы. Если мы не используем все имеющиеся у нас возможности, и не будем развивать нашу экономику, положение дел не изменится.

Все те вопросы, которые мы обсуждали на недавней встрече с президентом Российской Федерации, а это и энергетика, и газификация, и строительство моста через пограничную реку Псоу и запуск аэропорта – то это все позволит создать новые рабочие места»

Бжания также затронул тему инвесторов и инвестиций в экономику страны.

«Мы также обсуждали тему инвестиций (в Сочи – ред. АП). Я попросил направить к нам в Абхазию потенциальных инвесторов. В субботу приедет первая группа инвесторов из России, затем и другие для изучения потенциала республики. Если инвесторы едут к нам, то они хотят что-то построить, запустить какое-то производство, мы же должны предоставить им такую возможность. Инвестора, который располагает средствами, особо и убеждать-то не надо, где прибыльно, он там и вкладывает свои деньги. Со своей стороны мы должны свести для них к минимуму все риски», - отметил глава государства.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс