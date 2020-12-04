БЖАНИЯ О ПРОГРАММЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ АБХАЗИИ И РОССИИ: ДОКУМЕНТ ЖИВОЙ, ЕГО МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ И ДОПОЛНЯТЬ

Сегодня состоялась встреча президента Аслана Бжания с членами Общественной палаты РА. В ходе встречи был затронут вопрос о реализации «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ».

Аслан Бжания, рассказывая о Программе, отметил: «В ноябре 2014 года между Абхазией и Россией был подписан Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В этом договоре, в частности, сказано о формировании общего социального и экономического пространства. В нем также отмечено, что это будет реализовано посредством гармонизации законодательства РА с законодательствам РФ. Эти вопросы рассматривались на протяжении многих лет. 9 декабря 2019 года из России на имя премьер-министра Валерия Бганба пришел документ - проект Программы формирования общего социального и экономического пространства. Осенью 2019 года состоялось заседание росийско-абхазской межправительственной комиссии, где поднимался вопрос Программы. В проекте было несколько пунктов, которые вызывали повышенный интерес и беспокойство наших граждан.

Программа в старой редакции, поступившая в Парламент Абхазии, включала такой пункт: «Разработка и принятие изменений в Закон Республики Абхазия от 11.08.2017 г. №4478 «Об электроэнергетике» в части отмены положений, предусматривающих, что передающие сети Республики Абхазия являются государственной собственностью и не подлежат приватизации». В утвержденной Программе формулировка изменилась: «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских компаний, в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности Республики Абхазия». Разница ощутима.

Также в первой редакции Программы был вопрос о продаже жилой недвижимости гражданам России. Аргументация наших союзников мне понятна и близка, но, мне понятны и опасения наших граждан. Эти опасения имеют почву под собой, но я рассчитываю на то, что мы укрепим наши правоохранительные органы, самодисциплинируемся и вернемся к этому вопросу позже. Я считаю, что при правильной реализации, с учетом мирового опыта, это может принести пользу экономике Абхазии. Пока этот вопрос в рамках утвержденной Программы не стоит. Тем не менее, этот вопрос заслуживает того, чтобы по нему было принято окончательное решение, устраивающее нашу общественность и государство.

В целом, документ живой, его можно корректировать и дополнять. Создана рабочая группа по реализации этой Программы. Мы будем увеличивать число участников рабочей группы. Мы ничего не будем утаивать, будем прислушиваться к мнению каждого, кто разбирается в этих вещах»

Бжания отметил, что под единым социальным и экономическим пространством с Россией он понимает подобие Евросоюза, когда без ущерба для суверенитета и при наличии границ, страны создали единое пространство. «Такому союзу стран будет проще отражать глобальные угрозы и отстаивать национальные интересы на мировой арене», - сказал президент.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс