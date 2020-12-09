ДАТА

ПЁРЛ-ХАРБОР. ХИРОСИМА. НАГАСАКИ

В начале 1941 года президент США Франклин Д. Рузвельт перевёл Тихоокеанский флот на Гавайи из Сан-Диего и приказал наращивать военную мощь на Филиппинах в надежде воспрепятствовать японской агрессии на Дальнем Востоке.

В начале октября, за два месяца до «внезапного» нападения, советский разведчик Рихард Зорге сообщил в Москву, что Пёрл-Харбор будет атакован в течение 60 дней; эти данные, согласно американским источникам, были доведены Кремлём до сведения Вашингтона.

Вечером 6 декабря в Вашингтоне была перехвачена и расшифрована японская нота – ответ на американский ультиматум 26 ноября. Хотя в пространном документе прямо не говорилось об объявлении войны, весь его смысл и указание точного часа вручения – 1 час дня 7 декабря говорили сами за себя, однако никакого предупреждения на Гавайи, где базировался весь Тихоокеанский флот, послано не было. 6 декабря в 21:30 (по вашингтонскому времени) японская нота была доставлена Рузвельту. Прочитав её, президент заметил: «Это – война». Главные события 7 декабря 1941 г. разворачивались вокруг о. Форд (Ford Island), небольшого островка в центре Восточного Залива (East Loch) бухты Пёрл-Харбор. На острове располагался аэродром ВМФ, а вокруг находились стоянки кораблей.

У юго-восточного берега о. Форд расположен так называемый «Ряд линкоров» (Battleship Row) – 6 пар массивных бетонных свай, предназначенных для швартовки тяжёлых кораблей. Линкор швартуется одновременно к двум сваям. Борт о борт к нему может пришвартоваться второй корабль.

В момент японской атаки в линкорном ряду находилось 7 из 9 линкоров Тихоокеанского флота США.

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Налеты японцев практически уничтожили Тихоокеанский флот США на Гавайях.

Спустя пять лет в 1945 г. американцы отомстили японцам самым изощренным образом, подвергнув атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии – свыше 450 тыс. человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. По последним данным, их число составляет 183 519 человек.

Изначально у США была идея сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 г. Но в итоге было принято решение применить новое оружие против густозаселенных городов.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана неслучайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания.

Город был полностью стерт с лица Земли. Пилот бомбардировщика, сбрасывавший бомбы, назвал его именем своей матери – Энола Гей.

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: обществоАвтор: Из интернета