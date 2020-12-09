ВОТ ЭТО ДА!

Столетний китаец назвал сигареты и алкоголь причиной долголетия

Житель Китая, которому в июне текущего года исполнилось 100 лет, заявил, что дожить до столь почтенного возраста ему помогли сигареты, алкоголь и фастфуд.

Чжан Кэминь признался, что вредные привычки – его страсть и он никогда не противится им. Более того, они помогают снять напряжение и не раздражаться. Правда, после 90 лет мужчина был вынужден сократить потребление алкоголя, поскольку не хотел неприятных инцидентов на работе.

Долгожитель пристрастился к курению, когда ему было 20 лет. Тогда им руководило желание больше общаться с людьми. С тех пор он выкуривает по пачке ежедневно. На здоровье не жалуется. Единственное, с годами ухудшился слух.

«Теперь я все никак не могу понять, курение и алкоголь – это добро или зло?» – отмечает мужчина. Стоит отметить, у Кэминя большая семья, с которой он живет в доме. Он много времени проводит за просмотром телепередач.

Ранее психиатр рассказал, что добрый характер является залогом долгожительства.

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: обществоАвтор: Из интернета