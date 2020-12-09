КОМИССИЯ РАССЛЕДУЕТ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

Проблемы энергоснабжения

В ликвидации последствий аварии на электроподстанции «Сухум-1» принимали участие до 60 человек. Об этом сказал на брифинге 7 декабря главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тимур Кация. «Потребовалось немало времени и на то, чтобы выгрести всё, что расплавилось во время пожара. Внутри невозможно было дышать, у ребят маски были черные от копоти. На восстановление же подстанции потребуется не менее двух недель», – сказал он.

На вопрос журналистов, будут ли расследованы причины аварии, гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа сказал: «Уже создана комиссия, поэтому сегодня не говорим ни о каких заключениях, они будут по результатам работы экспертной комиссии, она уже функционирует». «Алгоритм действий следующий: должно быть расследование, которое сейчас проводит непосредственно «Черноморэнерго».

«Служебные расследования должны быть и по линии энергонадзора, и по линии Министерства экономики, и по линии Управления капитального строительства. Так как объект должен был реконструироваться по линии Инвестпрограммы, и здесь должно быть соответствующее заключение»,– сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс