НЕГАТИВ ОТ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ

Проблемы энергоснабжения

«Деятельность майнинговых ферм негативно повлияла на ситуацию с энергоснабжением населения,– сказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия на брифинге 7 декабря.– За последние три недели все крупные майнинговые фермы в Сухуме были нами обесточены и опечатаны. Но проблема в том, что эти крупные майнеры разделили свое оборудование, распределили его по 10-15 штук и установили в домах, квартирах, сараях и продолжают свою деятельность. Рост нагрузок существенный – 30-40%. Это посадило наши сети и возможность подачи качественной электроэнергии нашим потребителям».

Установленная мощность трансформатора ПС «Сухум-1» составляла 50 мегаватт. Но в силу того, что он вышел из строя и ремонтируется, по словам Джинджолия, «ровно наполовину ограничены возможностями по подаче электроэнергии населению».

«Мы вынуждены ввести график ограничений, чтобы был хоть какой-то свет у наших потребителей на время восстановительных работ», – сказал начальник СУЭС. Вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган отметила, что не имеет значения, чья именно криптоферма: все объекты, которые занимаются потреблением электроэнергии незаконно, будут отключаться от электросетей: «Черноморэнерго» поручено разработать методологию расчета тарифов. Мы должны будем утвердить тарифную концепцию республики и идти по пути изменения тарифной политики. Если бы мы в свое время приняли ответственные решения, в том числе и по тарифной политике, сейчас у «Черноморэнерго» было бы больше возможностей оперативно решать вопросы, возникающие при нештатных ситуациях».

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс