В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ПОБЕДИЛИ РУССКИЕ

ЧИТАЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ

Получил собственный военный контингент на территории ещё одной суверенной страны – теперь российские военные де-факто находятся и в Азербайджане. Причем, если на Пашиняна он понятно, чем давил, то интересно, чем давил на Алиева. Чем можно было заставить остановиться человека, который уже практически отвоевал сакральные для его страны земли, остался только последний рывок, и заставить его подписать фактически отказ от победы? Прекращение поставки вооружений? Так там Турция с радостью займет рынок. Отказ от покупки нефти? Россия сама продает. Азербайджанский бизнес в Москве? Какие-нибудь тайные активы Алиева? Единственное, что приходит в голову: не будьте диктатором в клановой авторитарной стране, завязанной на совместных интересах с другой диктатурой – по возможности старайтесь избегать этого.

Получил свою легитимизацию и в регионе, и как основной игрок в этом конфликте на международной арене. Теперь с ним, хочешь не хочешь, придется разговаривать мировому сообществу.

Путин утер нос и Эрдогану.

Молдова, Украина, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан. На территории постсоветского пространства у России теперь есть либо свои базы, либо свои гибридные очаги влияния.

LE FIGARO

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: LE FIGARO