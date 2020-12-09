Главная




 
У ПУТИНА В КАРАБАХЕ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ НА ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ 09.12.2020

У ПУТИНА В КАРАБАХЕ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ НА ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ

Путин руками Азербайджана убрал взбрыкнувшего Пашиняна, который уже воспринимается только и исключительно как предатель, от которого открещиваются все, несмотря на то что ни у него, ни у Армении уже не было выбора – он хотя бы сохранил часть Карабаха, вместо того чтобы потерять его полностью.

Абсолютно нивелирована демократическая революция.

Полностью нивелирован вектор развития в Европу. Это уже надолго. Армения приведена обратно, если уж и не в российское стойло, так под её 100-процентный протекторат: будете делать то, что я скажу, иначе потеряете и то, что осталось. Теперь Армения от России зависит полностью. Совсем. Абсолютно.

Регион получил ещё один замороженный конфликт со своими миротворцами.

Лос-Анджелес ТАЙМС


Номер:  118
Выпуск:  3996
Рубрика:  политика
Автор:  Лос-Анджелес ТАЙМС

Возврат к списку

 