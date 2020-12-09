У ПУТИНА В КАРАБАХЕ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ НА ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ

Путин руками Азербайджана убрал взбрыкнувшего Пашиняна, который уже воспринимается только и исключительно как предатель, от которого открещиваются все, несмотря на то что ни у него, ни у Армении уже не было выбора – он хотя бы сохранил часть Карабаха, вместо того чтобы потерять его полностью.

Абсолютно нивелирована демократическая революция.

Полностью нивелирован вектор развития в Европу. Это уже надолго. Армения приведена обратно, если уж и не в российское стойло, так под её 100-процентный протекторат: будете делать то, что я скажу, иначе потеряете и то, что осталось. Теперь Армения от России зависит полностью. Совсем. Абсолютно.

Регион получил ещё один замороженный конфликт со своими миротворцами.

Лос-Анджелес ТАЙМС

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Лос-Анджелес ТАЙМС