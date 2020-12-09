СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Президент музея имени Пушкина Ирина Антонова скончалась от COVID-19 в сочетании с другими заболеваниями.

У 98-летней Антоновой была ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца. Все эти заболевания были отягощены коронавирусом.

Ирина Антонова возглавляла музей на протяжении 52 лет, с 1961 года. В Пушкинском музее она начала работать в 1945 году. Антонова была лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (за 1995 и 2017 годы), а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Коллеги называли Антонову одним из важнейших искусствоведов России, она много сделала для развития музейного дела в стране. «Она действительно изменила понимание того, что такое музейно-выставочная деятельность. Она обладала смелостью и видением, причем смелостью в то время, когда за это можно было пострадать и лишиться должности. Антонова обладала уникальным умением общаться с властью и общаться так, что с ней согласовывали то, что она делала впервые в нашей стране».

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Автору этих строк ниже необычайно повезло. В середине 80-х годов ХХ века, будучи в командировке в Москве, мне пришлось случайно присутствовать на лекции, проводимой в Пушкинском музее. С рассказом о голландской школе живописи XVIII века выступала сама Ирина Антонова.

Тогда меня поразили ее простота в общении с аудиторией и женская красота, которой она обладала от природы. И конечно, ее профессионализм и глубина знаний в сложном, разнообразном мире творчества.

Она могла своим душевным, ровным голосом открыть двери большого храма искусства, откуда уже не хочется выходить.

Мне повезло, я ее видел, слушал совсем немного, но запомнил как человека, который занимается своим любимым делом, в которое вкладывала все сердце, знания, неподдельные, ценные человеческие качества.

Такой она запомнилась мне – привлекательной женщиной, с красивой душой, профессионалом, ставшей неотъемлемой частью мира большого искусства.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА