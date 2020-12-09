«ВИРУС», ПОЖИРАЮЩИЙ СВЕТ

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Уходящий год запомнится нам словом, которое вошло в нашу обиходную речь основательно, – майнинг.

Немного истории. Когда в России началась добыча виртуальной валюты, этим стали заниматься в основном организации, связанные в большей мере с денежными ресурсами (банки, структуры связи и т.д.). Технических мощностей не хватало, поэтому привлекались граждане, частные компании и прочие. Бум наступил в 2016 – 2018 годах.

Люди поняли, что, помогая кому-то в перекачивании какого-то технологического процесса, можно «срубить» для себя огромные деньги.

При массовой работе российских майнингов нагрузка на сеть возросла, но она выдерживала. В России электрофикация страны работает очень хорошо.

Государство и соответствующие организации изначально разработали для занимающихся майнингом соответствующие правила и цену. Проработав несколько лет, многие фирмы, да и простые граждане, стали отказываться от такого рода деятельности, вроде сулящей большие деньги. Дело в том, что тем, кто занимается добычей криптовалюты, было предписано обязательно зарегистрироваться, получить разрешение, завести паспорт предприятия (неважно где – в цехе, дома, квартире, сарае) и ежемесячно отчитываться.

Помимо этого необходимо платить налог за оборудование (несмотря на то что оно куплено на свои деньги), налог за место, где они стоят, и самое главное – оплачивать расход электроэнергии из собственного кармана.

Не сделаешь это вовремя – ждут очень большие штрафы. Если нарушения произойдут несколько раз – майнинговое оборудование изымается.

Простые граждане, занимающиеся таким «бизнесом», просчитали все плюсы и минусы и пришли к выводу, что не стоит дальше заморачиваться таким делом.

Пример, говорящий о многом. Молодой человек из Санкт-Петербурга, который занимался майнингом год, рассказал мне: «Контроль со стороны государства и оплата всех платежей не дает в итоге такой доход, на который ты рассчитываешь. Я своими руками могу произвести любой ремонт квартиры, так сказать, под ключ и заработаю намного больше. А если не поленюсь, могу в месяц и две квартиры привести в порядок. Мне выгодно своей работой заниматься, здесь я сам все контролирую и устанавливаю правила. У вас в Абхазии действительно для майнингов рай, свобода. Электричество стоит копейки».

В чем же рай? Когда-то, начиная с 2013-2014 годов у нас началась пробная, любительская добыча криптовалюты, практически о ней не говорили, да и не афишировалось такое дело, не понятное большинству людей.

Официальные структуры знали, кто у нас начинал этим заниматься, но официальный учет не велся. Майнинговые фермы поглощают очень много электроэнергии, но тогда электросеть выдерживала. Это был для нашего общества закрытый мир скачивания суррогатных денег. В те годы у нас были другие интересы.

Никто не заметил, когда спустя годы руководство страны принимает противоречивый, непонятный по логике документ – заниматься криптовалютой в Абхазии запрещено, но ввозить оборудование для майнинга можно?!

В маленькой стране и молва быстро расходится. Все больше наших граждан стало втягиваться в новый вид деятельности по зарабатыванию легких, но больших денег.

Категория таких «предпринимателей» стала приобретать необходимую технику и устанавливать ее где только можно. Чуть позже становились известны имена подлинных хозяев майнинговых ферм или подставных лиц. Это наши граждане – от чиновников, депутатов, руководителей организаций и просто работников, занятых в той или иной сфере. Увлеклась новым криптовалютным делом молодежь. Никто из майнеров ничего не регистрировал, не платил за потребление тока, никого из них не интересовало, какой урон они наносят в целом республике.

Потребление электроэнергии в Абхазии возросло. За его потребление в личных целях большая часть населения республики не оплачивает все послевоенное время. Плодящиеся майнеры устойчиво вошли в категорию неплательщиков. Отсюда постоянная неухоженность электросистемы республики, рост долга России за перетоки и т.д.

В первой половине 2020 года руководство страны разрешило официально заниматься майнингом как новым видом бизнеса. Райское наслаждение виртуальной валютой стало зашкаливать. Решение, как показывает время, было принято без необходимой системной логистики и даже, наверное, без обыкновенной человеческой логики.

Да, было сказано, чтобы все прошли государственную регистрацию, оплачивали потребляемую электроэнергию, указывали точное количество ячеек майнингов и т.д.

А мы что, не знаем своих граждан?! Да, слава богу, большинство из них думает о стране и ее интересах и… не ставит майнинговые фермы. Но есть, и их сегодня немало, те, кто, услышав клич «качайте криптовалюту, зарабатывайте!», строит из ферм уже целые дома, залы, фабрики и делает себе деньги на нашей несчастной энергосистеме, на нервах граждан республики, которых уже достали веерными и аварийными отключениями. Майнеры принижают попытки страны улучшить положение честным, необходимым трудом в экономической, социальной жизни государства, которое уже давно имеет международный статус – независимое государство Республика Абхазия! Майнинговые фермы, которых становится с каждым днем все больше, как паутина опутывают наши потуги сделать страну самостоятельной, самодостаточной и быть в своем развитии примером для других. На дворе 21 век! А частые отключения тока, из-за майнингов тянут нас назад. Время, когда место, выделенное нам Всевышним, обязано развиваться своими силами, трудом, а не строиться на желании любым способом заработать легкие деньги, лежа на диване.

Майнинги – это не труд и даже не бизнес. Это на сегодня у нас как коронавирус, который постепенно разрушает тело изнутри. При правильном, а может, даже жестком подходе к нему со стороны государства – это одна из возможностей, которая может принести доход в бюджет страны. Но майнинг не основа, на которой должна строиться страна.

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Есть надежда, что деятельность по добыче криптовалюты в Абхазии будет урегулирована.

Большую работу по выявлению незаконно установленных майнинговых ферм проводят «Черноморэнерго», МВД, СГБ РА. Это существенно облегчает подачу света населению республики.

Надо также отметить, что все работники энергосистемы республики, городов и районов делают все возможное, чтобы быстро устранить возникающие аварийные ситуации.

Их было бы намного меньше, если бы мы научились за такой товар, как электроэнергия, постоянно платить по 40 коп. за киловатт в течение послевоенных лет. А по майнинговым фермам принять на сегодняшний день решение – запретить их работу вообще или хотя бы на данный зимний период, до начала весны. Энергосистема Абхазии может не выдержать тот экзамен, который она проходит сейчас.

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А тем временем в республику необходимое оборудование, т.н. майнинговые фермы завозятся.

Если ловят майнера в одном месте, то он ставит оборудование в другом месте.

Пока какие-либо штрафы, изымание оборудования, оплата с ранее заработанных криптовалют не производится.

«Мягкое» словесное внушение, как правило, действует на хозяев только в момент посещения проверяющих.

Уже действуют (немного) негласные совместные предприятия по майнингу между нашими гражданами и гражданами России, Грузии, Турции, которые нередко поставляют технику, трансформаторы. В Абхазии ведь с этим делом свобода, рай!

И последнее. Если продолжать на развитие у нас майнинга смотреть из-под козырька, то это явление принесет республике проблемы и устойчивое недовольство со стороны населения. В 21 веке нет голодных бунтов, они происходят из-за социальных вопросов – нет света, воды, нет справедливости.

Мы не задумываемся сегодня, что электроэнергию нам просто так давать никто не будет. Не исключено, что Россия в один прекрасный день скажет: «Мы даем вам перетоки для обеспечения населения электроэнергией, а не для работы майнингов. Наведите как считаете нужный порядок и платите».

Облегчение наступит в нашей энергосистеме для всего населения, когда пройдет реконструкция на ИнгурГЭС. И когда мы будем зарабатывать деньги своим трудом, а не заменять их виртуальной валютой, скачанной по сути ворованной у себя электроэнергией для личного обогащения каких-то групп, которых становится непомерно много, и они создают проблему в республике.

Есть над чем подумать и сделать решительные шаги. Абхазия не готова для массовой работы майнинговых ферм, последняя авария на подстанции «Сухум-1» это подтверждает.

P.S. Государства, где добывают контролируемую криптовалюту: США, Канада, Япония, Англия, Швеция, Германия, Франция, Израиль, Колумбия, Турция, Финляндия, Польша.

Страны, где запрещены майнинговые фермы: Боливия, Венесуэла, Китай, Эквадор, Киргизия, Боливия, Болгария, Алжир, Индонезия, Ливия, Марокко, Пакистан.

Российский парламент хочет рассмотреть вопрос ограничения действий виртуальных денег, которые могут подорвать денежную систему страны.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА