КОММЕНТАРИЙ МИД РА

Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментарием по поводу совместного заявления группы друзей Грузии в ОБСЕ, прозвучавшего 4 декабря 2020 г. на заседании Совета Министров ОБСЕ. «К сожалению, в принятом друзьями Грузии заявлении, касающемся Республики Абхазия, не нашла никакого отражения официальная точка зрения абхазской стороны, которая регулярно озвучивается представителями нашей республики на Женевских международных дискуссиях в присутствии Сопредседателей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Несмотря на очевидную несостоятельность и полную ангажированность данного заявления, в ОБСЕ продолжает доминировать курс на поддержку любых действий официального Тбилиси. Страны-участницы ОБСЕ стараются не замечать, что такая односторонняя позиция дискредитирует саму идею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – отмечается в комментарии МИД РА. МИД Республики Абхазия неоднократно озвучивал законные опасения абхазской стороны, связанные с проводимой Грузией политикой международной изоляции, а также наращиванием взаимодействия Грузии с НАТО. В Сухуме вызывает беспокойство упорное нежелание Тбилиси продвигаться в вопросе обеспечения безопасности Абхазии путем подписания документа о неприменении силы между сторонами. Однако Грузия и ее западные партнеры предпочитают не замечать обоснованные опасения Республики Абхазия. В этих условиях в Абхазии рассчитывали услышать от государств-участников ОБСЕ более содержательные и сбалансированные оценки ситуации в регионе, учитывающие мнение всех сторон конфликта. «Беспристрастный подход, который мог бы проявиться в риторике и действиях ОБСЕ, стал бы заметным шагом в сторону адекватного восприятия политических реалий в регионе. Однако на деле преобладает однобокая политизированная позиция, которая лишь поощряет конфронтационный настрой Тбилиси и никак не способствует налаживанию доверительного диалога между Абхазией и Грузией»,– считают в МИД РА. Как известно, представитель ОБСЕ участвует в работе ныне действующего Женевского формата в качестве одного из сопредседателей. Однако у абхазской стороны нет доверия к этой региональной международной организации. В свое время Абхазия выступала против участия представителей ОБСЕ в грузино-абхазском переговорном процессе, который велся под эгидой ООН с 1993 по 2008 гг. «Абхазской стороне продолжают отказывать в возможности выступить на любых международных площадках с тем, чтобы озвучить свою точку зрения на текущие процессы. Таким образом, мы сталкиваемся с дискриминацией и крайне необъективными подходами со стороны ОБСЕ и других международных структур, которые лишают одну из сторон конфликта права голоса», – отмечается в комментарии МИД Абхазии.

Главное внешнеполитическое ведомство Абхазии констатирует, что «ОБСЕ полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики». Абхазия оставляет за собой право потребовать исключения представителей ОБСЕ из числа сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Если же представители ОБСЕ изменят свое крайне тенденциозное отношение к проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта и предоставят возможность представителям Абхазии выступить в рамках деятельности профильных комитетов ОБСЕ, это будет способствовать изменению отношения абхазской стороны к деятельности этой организации.

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс