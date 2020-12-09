Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 14 мая 2014 года, № 3513-c-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2014, № 48, ст. 116; 2017, № 57, ст. 243; 2015, № 53, ст. 138) следующие изменения:

пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) администратор доходов бюджета – судебный орган, государственный орган, орган государственного управления, орган управления государственным внебюджетным фондом, Национальный банк Республики Абхазия, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Абхазия начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, а также взыскание платежей (пеней и штрафов по ним), являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, если иное не установлено настоящим Законом;»;

наименование статьи 42 изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Резервные фонды Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;

часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. Средства резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия и резервного фонда местного органа государственного управления направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, ликвидацию последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов, предусмотренных порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия и резервного фонда местного органа государственного управления, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.»;

в части 6 статьи 42 слова «органов государственного управления» заменить словами «Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;

в части 1 статьи 51 слова «и органов государственного управления Республики Абхазия» заменить словами «, Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;

6) дополнить пункт 13 части 1 статьи 90 после слов «исполнения республиканского бюджета» словами «, осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета.»;

7) дополнить пункт 8 части 2 статьи 90 после слов «органов управления государственными внебюджетными фондами» словами «,лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов, а также лицевых счетов физических и юридических лиц в случаях, установленных законодательством Республики Абхазия»;

8) дополнить пункт 10 части 2 статьи 90 после слов «получателей бюджетных средств» словами «, а также физических и юридических лиц, в случаях, установленных законодательством Республики Абхазия»;

9) дополнить часть 2 статьи 90 пунктами 18-20 следующего содержания:

«18) устанавливает порядок обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в казначейских подразделениях Министерства финансов Республики Абхазия;

19) составляет оперативную информацию и отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия; 20) осуществляет проведение кассовых операций за счет средств бюджетов органов управления государственными внебюджетными фондами и средств, поступающих во временное распоряжение, кассовых операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в казначейских подразделениях Министерства финансов Республики Абхазия, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления документов, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Абхазия.»;

10) статью 106 изложить в следующей редакции:

«Статья 106. Исполнение бюджета по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), с соблюдением требований настоящего Закона.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

– принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;

– подтверждение денежных обязательств;

– санкционирование оплаты денежных обязательств;

– подтверждение исполнения денежных обязательств.

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств, и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Казначейские подразделения Министерства финансов Республики Абхазия, финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) порядком, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, контроль за:

– не превышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

– соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

– соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

– наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

В порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может определяться иная информация, подлежащая контролю.

В случае если бюджетное обязательство возникло на основании государственного контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, условиям государственного контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.».

Статья 2

Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 ноября 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 20 ноября 2020 года, № 5039-c-VI

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия