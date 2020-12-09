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Закон Республики Абхазия
О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 14 мая 2014 года, № 3513-c-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2014, № 48, ст. 116; 2017, № 57, ст. 243; 2015, № 53, ст. 138) следующие изменения:
пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) администратор доходов бюджета – судебный орган, государственный орган, орган государственного управления, орган управления государственным внебюджетным фондом, Национальный банк Республики Абхазия, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Абхазия начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, а также взыскание платежей (пеней и штрафов по ним), являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, если иное не установлено настоящим Законом;»;
наименование статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Резервные фонды Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;
часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. Средства резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия и резервного фонда местного органа государственного управления направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, ликвидацию последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов, предусмотренных порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия и резервного фонда местного органа государственного управления, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.»;
в части 6 статьи 42 слова «органов государственного управления» заменить словами «Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;
в части 1 статьи 51 слова «и органов государственного управления Республики Абхазия» заменить словами «, Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления»;
6) дополнить пункт 13 части 1 статьи 90 после слов «исполнения республиканского бюджета» словами «, осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета.»;
7) дополнить пункт 8 части 2 статьи 90 после слов «органов управления государственными внебюджетными фондами» словами «,лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов, а также лицевых счетов физических и юридических лиц в случаях, установленных законодательством Республики Абхазия»;
8) дополнить пункт 10 части 2 статьи 90 после слов «получателей бюджетных средств» словами «, а также физических и юридических лиц, в случаях, установленных законодательством Республики Абхазия»;
9) дополнить часть 2 статьи 90 пунктами 18-20 следующего содержания:
«18) устанавливает порядок обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в казначейских подразделениях Министерства финансов Республики Абхазия;
19) составляет оперативную информацию и отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия; 20) осуществляет проведение кассовых операций за счет средств бюджетов органов управления государственными внебюджетными фондами и средств, поступающих во временное распоряжение, кассовых операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в казначейских подразделениях Министерства финансов Республики Абхазия, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления документов, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Абхазия.»;
10) статью 106 изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), с соблюдением требований настоящего Закона.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств, и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
5. Казначейские подразделения Министерства финансов Республики Абхазия, финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) порядком, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, контроль за:
– не превышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;
– соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
– соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
– наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может определяться иная информация, подлежащая контролю.
В случае если бюджетное обязательство возникло на основании государственного контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, условиям государственного контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.».
Статья 2
Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 ноября 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 20 ноября 2020 года, № 5039-c-VI
Номер: 118
Выпуск: 3996
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия