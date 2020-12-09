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09.12.2020
Номер: 118
Выпуск: 3996
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года, подписанный в г. Москве 23 октября 2020 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 ноября 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 16 ноября 2020 года, № 5038-c-VI
Номер: 118
Выпуск: 3996
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия