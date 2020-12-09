Закон Республики Абхазия

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года, подписанный в г. Москве 23 октября 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 ноября 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 16 ноября 2020 года, № 5038-c-VI

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия