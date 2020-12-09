Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия

Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия, подписанное в г. Москве 23 октября 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 ноября 2020 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 16 ноября 2020 года, № 5037-c-VI

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия