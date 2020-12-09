АБХАЗСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ НОВОГО ПРОЕКТА РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

При содействии Торгово-промышленной палаты Абхазии в республику с трёхдневным рабочим визитом прибыла делегация с Северного Кавказа, возглавляемая президентом Союза «Пятигорской ТПП» Ларисой Карташовой. В составе делегации – инвестор из Молдавии Юрий Ников.

Цель приезда российских коллег – сотрудничество с абхазскими производителями, в числе которых ООО «Абхазские сады», индивидуальные предприниматели Эльдар Шохин («Дары Абхазии») и Астанда Тугуш (производство мёда), с российской компанией ООО «Ягоды Кавказа», расположенной на территории Ставропольского края.

Проект сотрудничества – это переработка абхазских экологически чистых фруктов (цитрусовых, киви, фейхоа и др.) с добавлением абхазского меда, для сырьевой базы, для производства ягодно-фруктового натурального чая. Готовая продукция будет реализовываться на территории РФ с последующим экспортом в страны Европы.

В свою очередь Юрий Ников выразил готовность обеспечить необходимым оборудованием абхазских производителей с целью расширения их производств и увеличения объемов необходимого сырья.

«Проект, который предполагается реализовать в первом квартале 2021 года, в первую очередь направлен на оказание содействия по увеличению мощностей перерабатывающих абхазских предприятий. Поэтапный план совместных действий был составлен еще в сентябре текущего года во время приема бизнес-делегации из Ставрополья, организованного ТПП Абхазии», – констатировала президент ТПП РА Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что российская компания станет основным производителем и продавцом ягодно-фруктового натурального чая с использованием абхазского натурального экологически чистого сырья и позволит абхазским предпринимателям стать участниками нового международного проекта.

Тамила Мерцхулава напомнила, что несмотря на пандемию в этом году осуществлен ряд договоренностей с российскими партнерами по заключению договоров с абхазскими предпринимателями.

«Мы считаем, что 2020 год все же имеет свои позитивные моменты. Палата в свою очередь старается оказывать максимальное содействие не только участникам ВЭД, но и поддерживает местных производителей», – отметила президент ТПП.

В рамках визита Союза «Пятигорской ТПП» Торгово-промышленной палатой была организована встреча гостей с торгпредом России в Абхазии Владимиром Некрасовым.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА