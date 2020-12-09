ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА ПОТЕНЦИАЛА АПК АБХАЗИИ

Сельское хозяйство

В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялась встреча специалистов сельскохозяйственной отрасли Абхазии и России – членов рабочей группы по мониторингу агропромышленного потенциала страны.

Совещание прошло под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романа Некрасова.

В абхазскую часть рабочей группы, созданной в результате договоренностей Минсельхоза Абхазии и Минсельхоза России, вошли сотрудники сельскохозяйственного ведомства, ведомств по защите растений, ветеринарного ведомства, представители институтов и агропредприятий.

В состав российской части группы вошли представители центров развития агрокомплекса Минсельхоза РФ из ближайших регионов России, руководители государственных проектов в сфере АПК, представители сельскохозяйственного бизнеса.

Члены рабочей группы в рамках однодневного визита ознакомились с возможностями предприятий Абхазии, осмотрели платформы и территории для закладки будущих проектов.

Участники совещания поделились мнением, обменялись комментариями по вопросам трёх основных тем встречи: закладке садов, развитию животноводства, воспитанию молодых специалистов и переподготовке кадров.

Специалисты двух стран затронули вопросы технологии возделывания сельскохозяйственных культур, подходы к сортоизучению растениеводства, адаптации и размножения.

Эксперты согласились в том, что важно провести сельскохозяйственную перепись, которая позволит собрать и зарегистрировать сведения о состоянии сельского хозяйства, информацию о состоянии факторов и результатов деятельности агропромышленного сектора экономики республики.

По итогам работы и встреч обеими сторонами будут составлены соответствующие документы и предложения по развитию основных направлений сельского хозяйства. Далее в рамках проектов специально составленных программ будет определено прикладное или методическое участие российских коллег в тех или иных проектах.

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга. Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов сообщил, что руководство Минсельхоза направило в Абхазию для безвозмездного пользования мобильный пункт по искусственному осеменению скота.

• Беслан ДЖОПУА:

«Спасибо Вам за то, что вы возглавили рабочую группу. Ваш приезд был плодотворным и наполненным встречами. Сегодня мы более предметно налаживаем отношения с Министерством сельского хозяйства РФ. Нам важно с вами выбрать направления, в частности, в области растениеводства, развития субтропических культур, переработки сельскохозяйственных культур, животноводства, которые в дальнейшем мы будем предлагать руководству страны в качестве стратегических в программе развития АПК Абхазии».

• Роман НЕКРАСОВ:

«Сегодня у нашей делегации был очень насыщенный день, и мы спланировали свою работу таким образом, чтобы посмотреть максимальное количество объектов агропромышленного комплекса Абхазии. Наша основная задача состояла в том, чтобы ознакомиться с объектами, созданными ранее в рамках оказания помощи со стороны Российской Федерации.

Также мы ставили задачу посмотреть перспективные инвестплощадки, которые могут быть использованы в дальнейшем для реализации крупномасштабных инвестпроектов, прежде всего в сфере садоводства, закладки цитрусовых садов, производства ягод и развития отрасли животноводства.

Мы старались максимально общаться с людьми, знакомиться с сельскими тружениками, чтобы понять настроение людей, их желания заниматься этим нелегким, но очень нужным для наших стран делом. С большим удовлетворением отмечаю, что люди, с которыми мы сегодня общались, хотят работать на земле, создавать современные объекты агропромышленного комплекса, создавать новые рабочие места и формировать новое, высокотехнологичное сельское хозяйство в республике.

Со своей стороны отмечу, что по заданию нашего министра мы совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства Абхазии приступим к разработке стратегии развития агропромышленного комплекса страны, чтобы наметить точки роста, способы достижения этих точек, сделаем все, чтобы сельское хозяйство Абхазии встало на новую инновационную систему его ведения».

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс