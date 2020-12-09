ЭФФЕКТИВНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ РЕСУРСЫ

Энергетика

В течение двух дней будут реализованы меры по эффективному распределению ограниченного количества столичной электроэнергии.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочую встречу с руководством РУП «Черноморэнерго», энергетиками столицы, а также представителями силовых служб республики по вопросам реализации дополнительных мер по минимизации последствий аварии на подстанции «Сухум-1».

Речь шла об организации дополнительных мероприятий, позволяющих снизить нагрузку на подстанции, питающие Сухум, и сэкономить потребляемую электроэнергию, перераспределив её затем абонентам – физическим лицам, медицинским и другим объектам.

Кристина Озган поручила заинтересованным ведомствам при содействии силовиков провести рейдовые осмотры крупных и средних предприятий с целью выявления и обесточивания тех потребителей, которые не нуждаются в электроэнергии в период пиковых нагрузок, особенно нефункционирующих объектов.

По словам вице-премьера, эта мера позволит эффективнее распределить ресурсы и предупредить возможные аварии на подстанциях.

Кроме того, Озган напомнила, что необходимо мониторить ситуацию в районах Абхазии. Она поручила руководству «Черноморэнерго» аккумулировать аналитические данные о текущем техническом состоянии и возможных угрозах всех преобразователей электрической энергии республики. Согласно поручению, энергетики должны подготовить ряд рекомендаций по предотвращению возможных аварийных ситуаций.

Сотрудники энергосферы отметили, что степень оперативности реагирования и принятия решений при тех или иных проблемных ситуациях зависит от технических (запас оборудования и др.) резервов «Черноморэнерго». Однако это прямо пропорционально зависит от динамики поступлений оплаты счетов абонентами за потребляемую электроэнергию.

Озган подчеркнула, что важно работать с населением и усиливать администрирование собираемости оплаты услуг «Черноморэнерго».

Дополнительные сведения:

• Подстанции, питающие город Сухум – «Сухум-1» (мощность – 50 мегаватт, после аварии – 25 мегаватт, «Сухум - 2» (50 мегаватт), «ИЭПиТ» (26 мегаватт); «Баслат» (10 мегаватт), «Синоп» (32 мегаватт).

• Их общая (средняя) мощность – около 30 мегаватт;

• Нагрузка в пик потребления превышает пропускную способность на 30-40%;

• Количество абонентов в столице: физических лиц – 37 тыс. 433 абонента, индивидуальных предпринимателей – 1332, юридических лиц – 1059;

• Сумма неуплаты абонентами услуг энергоснабжения в Сухуме – 373 млн 886 тыс. рублей, из них юр. лица задолжали на сумму 67 млн 015 тыс рублей, а физ. лица – 306 млн 870 тыс.

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс