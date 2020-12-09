ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил с юбилеем народную артистку Республики Абхазия, заслуженную артистку Российской Федерации, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Алису Гицба. В поздравительном адресе отмечается:

«Уважаемая Алиса Шалвовна! Искренне поздравляю Вас с юбилеем! Благодаря таланту Вы завоевали любовь и признание истинных ценителей классической музыки. На протяжении многих лет Ваш голос звучит со сцены одного из лучших музыкальных театров России – «Геликон-опера». Высокие звания народной артистки Республики Абхазия, заслуженной артистки Российской Федерации, многочисленные премии и награды – неоспоримое свидетельство заслуженного успеха и широкого признания. Абхазия гордится Вами и с радостью следит за Вашими успехами. Уверен, впереди у Вас еще много побед. В этот юбилейный день рождения желаю Вам здоровья, дальнейших творческих успехов, мира и благополучия в семье!»

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс