АСЛАН БЖАНИЯ: «МИР – ЭТО ГЛАВНОЕ, И ЕГО НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ»

В Общественной палате РА

3 декабря в актовом зале Госкомитета РА по репатриации состоялась встреча Президента РА Аслана Бжания с членами Общественной палаты Абхазии, возглавляемой Гули Кичба. Встреча длилась около трёх часов. В ней также принял участие вице-президент Бадра Гунба.

В условиях энергетического кризиса и пандемии коронавируса обсуждались различные вопросы, однако Президент, открывая встречу, отдал приоритет вопросу внешней политики. Он акцентировал внимание на необходимости надёжного обеспечения военной безопасности в свете последних военных событий в Нагорном Карабахе.

– События, которые развивались в Нагорном Карабахе, и то, к чему они привели, свидетельствуют, что мир не стал более гуманным, и вопросы обеспечения военной безопасности остаются на первом плане. С учетом того, что Грузия до сих пор считает Абхазию своей территорией, и между нами нет мирного договора, вопрос военной безопасности обсуждался и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Вы все, я полагаю, хорошо помните события 2008 года. Признание Россией Абхазии и Южной Осетии вызвало глобальные процессы. Оттуда начались санкционные меры в отношении РФ. И события в Карабахе тоже вызовут такие последствия. Укрепление нашего союзничества, прежде всего военного, и создание единой территории обороны и безопасности становятся первоочередными задачами.

Аслан Бжания пообещал, что руководство страны будет прилагать все усилия для того, чтобы укрепить Вооруженные силы Абхазии, и подчеркнул:

– Мир – это главное, и его нужно поддерживать. Содержание Вооруженных сил – недешевое дело. Сейчас много современной техники. Человеческий фактор сведен к минимуму, а эффективность военной техники очень высокая.

Касаясь темы пандемии, Президент сообщил членам ОП РА, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии израсходовано около 500 миллионов рублей. Практически все расходы по лечению больных в стационарах берет на себя государство. Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, закрытие общеобразовательных учреждений Аслан Бжания прокомментировал так:

– Это, конечно, плохо, что дети не ходят в школу, но мы стоим перед выбором между плохим и очень плохим, поэтому мы вынуждены идти на эти ограничительные меры.

Члены Общественной палаты попросили Президента дать оценку работе правоохранительных органов республики.

– Я не скрываю, что у нас есть проблемы в деятельности правоохранительных органов. Там работают люди по определенным правилам. Но они не могут в одночасье стать другими. Это требует времени, денежных средств и правового обеспечения деятельности этих органов. Откровенно говоря, предстоит непочатый край работы. Но, я думаю, общими усилиями, не спеша, именно не спеша, потому что тут можно навредить, сделать хуже, чем есть, мы справимся с этой задачей. Если человек украл деньги, то он должен либо вернуть их, либо сидеть в тюрьме. А у нас – он не возвращает деньги и сидит дома под подпиской о невыезде. Такие у нас законы. Я на эту тему сейчас говорить более детально не буду. Мы создали рабочую группу по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, которую возглавляет секретарь Совбеза Сергей Шамба.

Президент назвал правильным решение о повышении зарплаты судьям. Вместе с тем он выразил недовольство качеством принимаемых судебных решений. Предстоит большая работа по линии МВД. Аслан Бжания пообещал:

– Наконец подписаны соответствующие документы, в МВД будет существенное повышение заработной платы и уровня материально-технического обеспечения. Я думаю, что максимум через полтора года мы в полной мере реализуем программу «Безопасная страна».

Заместитель секретаря Общественной палаты Виталий Смыр считает, что в стране требуется серьезная оптимизация кадров. Он сказал:

– Возьмем, к примеру, Парламент Абхазии. Четвертому созыву Парламента хватало трех служебных автомобилей для выполнения своей работы, а сегодня – это целый автопарк. Если посчитать расходы на бензин, то их хватит на то, чтобы выплатить нашим пенсионерам пенсию хотя бы за один месяц. И это касается не только Парламента, но и других государственных структур. В наше время мы успевали везде, и при этом на своих машинах. Я вообще считаю, что нам вполне достаточно 15 депутатов в Парламенте Абхазии. В Парламенте должны работать профессионалы. Нам нужно стараться экономить наши деньги, которые с трудом зарабатываются.

Аслан Бжания отчасти согласился с точкой зрения Виталия Смыр:

– Я тоже считаю, что штаты в бюджетной сфере раздуты. Я могу судить об этом по Администрации Президента. Мы пока никакие изменения в штатное расписание Администрации не вносили, но обязательно сделаем это. Так же думают и наши коллеги – российские специалисты, учитывая то обстоятельство, что наша бюджетная сфера во многом финансируется ими. Сокращения никому не нравятся, но мы будем вынуждены это сделать, и я надеюсь, Общественная палата нас поддержит. Это распространится на всех без исключения. Россия софинансирует повышение заработной платы основным категориям работников бюджетной сферы и выделяет на эти цели миллиард рублей. Ответственные лица за абхазское направление в Москве анализируют наши тарифные и кадровые сетки. Я думаю, что в ближайшее время, в течение года или полутора лет, нам придется сократить 5 % работников бюджетной сферы.

На встрече обсуждались и аграрные вопросы. Президент сообщил членам Общественной палаты, что недавно в Абхазию приезжал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

– Он хорошо знает наши возможности и что необходимо сделать. Сейчас идёт работа над программой, в которой должен найти отражение комплекс мер по повышению эффективности работы аграрного сектора экономики. Нам будет оказана серьезная помощь в реализации конкретных проектов. Речь идет о техническом оснащении, приобретении тяговой силы и навесного оборудования, химических препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями, селекционного материала по подготовке специалистов и финансах. Главное, чтобы мы правильно выбрали проекты. У нас много примеров в сельском хозяйстве, когда мы вкладывали деньги, а результатов нет. Помним 1300 гектаров садов, заложенных в 2011-2012 годах. Часть из них потеряна. Минсельхоз будет работать точечно, чтобы заинтересовать наших сельчан. Мы будем помогать, но нам нужны люди, которые хотят действительно работать. Все еще остается проблема сбыта меда. У нас есть большое количество меда, но нам его некуда девать. Построили завод по фасовке меда, вроде бы хороший, но не работает. Необходимо решить в конечном итоге эту проблему.

На встрече не обошли стороной и вопрос целесообразности добычи нефти в Абхазии, и какие могут быть при этом риски для экологии. Аслан Бжания так прокомментировал эту проблему:

– Например, я не знаю, есть у нас нефть или нет. Нужно провести соответствующие исследования, просчитать целесообразность её промышленной добычи. Существует несколько методик разведки. Нужно сначала найти нефть, узнать её качество, а потом будет ясно, что делать дальше. Были подписаны договоры о разведке и добыче нефти в 2014 и 2018 годах. Я буду последователен в этом вопросе и не собираюсь расторгать никакие контракты. Придет время, и мы посмотрим, что там прописано и что это нам дает. Создана комиссия в Парламенте, она должна была разобраться в этом вопросе и представить свои выводы. Но пока этого не произошло. Государство обязано учитывать интересы своего населения. Это не такой продукт, от которого все доходы будут идти в карман одному чиновнику. Будем смотреть, как с этим работают в других государствах, какие экологические последствия, и самое главное – каков может быть экономический эффект.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ