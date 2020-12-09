Постановление Кабинета Министров РА

О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-c-Vl «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия, Приложением к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №106 «Об утверждении Тарифов в сфере электроэнергетики», в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванным повышенными нагрузками, а также предстоящим перетоком электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести сроком до 1 июня 2021 года запрет на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей Республики Абхазия.

2.Ввести с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года временное ограничение на ввоз на территорию Республики Абхазия товаров (вычислительных машин, оборудования комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию) из товарных позиций 8471, 8473, 8537 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (издание 2-е. 1996 г. ), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

3.Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго», Министерству экономики Республики Абхазия, Министерству внутренних дел Республики Абхазия, при содействии Службы государственной безопасности Республики Абхазия осуществлять контроль за соблюдением ограничения, установленного пунктом 1 настоящего Постановления.

4.Государственному таможенному комитету Республики Абхазия осуществлять контроль за соблюдением ограничения, установленного пунктом 2 настоящего Постановления.

5.В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением общеобязательных предписаний Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 8 декабря 2020 года, №137

Номер: 118Выпуск: 3996Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия