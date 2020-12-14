РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

Обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в различных областях в развитии договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Абхазии и России в Сочи 12 ноября 2020 года.

Обсуждался опыт программы «Безопасный город», которая успешно осуществляется в Москве, а также изучение абхазскими специалистами образовательной программы «Московское образование, для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы. Речь шла и о возможности оказания Правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра, что существенно облегчило бы для жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, оформление необходимых документов.

Стороны отметили заинтересованность в реализации ряда совместных перспективных проектов.

Номер: 119Выпуск: 3997Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс