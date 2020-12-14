НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СЛОЖНУЮ РАБОТУ

Под председательством Президента РА Аслана Бжания 8 декабря прошло заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

В заседании участвовали: секретарь Совета безопасности, руководитель рабочей группы Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барциц, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, временно исполняющий обязанности председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния, заместитель председателя парламентского Комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая, судья Верховного суда Ада Касландзия, декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр.

«Перед рабочей группой стоит целый ряд задач, и, соответственно, вам необходимо провести сложную работу», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо добиваться повышения уровня раскрываемости преступлений и наращивания усилий по борьбе с коррупцией. Глава государства назвал улучшение качества работы правоохранительной и судебной систем приоритетными направлениями в деятельности руководства страны. Участники рабочей группы доложили Президенту о разрабатываемых в возглавляемых ими структурах предложениях по повышению эффективности работы правоохранительных органов.

Номер: 119Выпуск: 3997Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс