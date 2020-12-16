РОССИЯ – АБХАЗИЯ – БРАТСКИЕ НАРОДЫ, ДРУЖБА НАВЕК!

Сегодня войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной Палаты РА, Вадим Николаевич Мироненко вручил удостоверение казака Председателю Совета общественного движения «Гражданский штаб в поддержку Президента В.В.Путина» Александру Синявскому, с присвоением казачьего чина – полковник, и должности помощника атамана по Республике Крым и г.Севастополю.

Напомним, что в октябре этого года Александр Синявский посетил Абхазию, и принял участие в совместной международной акции «Русский лес». В Сухуме в парке Надежды Курченко, возле мемориального камня погибшим летчикам в годы Великой Отечественной Войны были высажены деревья, привезенные из Крыма. В ответ деревья из Абхазии были посажены на горе Гасфорта.

Сегодня же бойцы Русского мира встретились в точке сбора патриотических сил на горе Гасфорта на Базе мотоклуба «Ночные Волки»! На личной встрече с лидером Ночных Волков Александром Залдастановым и войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии Вадимом Мироненко (представитель Русской общины Абхазии Романа Рязанцева), обсуждалось международное взаимодействие: открытие отделения Русских мотоциклистов в Республике Абхазия, совместные мероприятия по восстановлению памятников в Абхазии, проведение ежегодного слёта ополченцев, в марте 2021 года на горе Гасфорта.

Александру Залдастанову, согласно Приказа Войскового Атамана о награждении, был вручен Георгиевский Крест. «За личный неоценимый вклад а становлении Русского Мира, в историю России, за неоценимый вклад в возвращении Крыма Российской Федерации, а также активную помощь Донбассу в борьбе за самоопределение» – говорится в Приказе.

Георгиевский Крест Черноморского казачьего войска Абхазии учрежден 20 января 2015 года, и является высшей наградой Войска.

Казаки Черноморского казачьего войска Абхазии принимали активное участие в защите Республики Абхазия от нападения на её территорию грузинских войск в 1992-1993 годах, в 2014 году они участвовали в Воссоединении Республики Крым с Россией (Евпатория, Симферополь), с 2014 года принимали участие в боевых действиях, доставке гуманитарной помощи и защите народа ДНР и ЛНР, поддерживали народ Армении в недавних событиях.

Пресс-служба Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской Общины Абхазии

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской Общины Абхазии