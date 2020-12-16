Наши дети

Тимур Пачкория учится во втором классе Очамчырской средней школы №2. Жизнерадостный, обычный гиперактивный ребенок, любящий поиграть с друзьями, ничуть не обрадовался «каникулам». С раннего утра и до обеда он с мамой делает уроки дома.

– Мой любимый предмет математика и чтение, уже знаю наизусть почти всю таблицу умножения, – с гордостью говорит мальчик.

Но в будущем свою профессиональную деятельность Тимур не планирует посвятить точным наукам:

– Когда окончу школу, я стану известным футболистом и музыкантом. Днем буду играть в футбол как Месси (Леонель Месси кумир Темура), а по вечерам петь.

В общем, планов у Тимура много. Пообщавшись со мной, он взял мяч и побежал отрабатывать футбольные приемы. Тимур один из многогранно развивающихся талантливых детей Абхазии.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА