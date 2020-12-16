«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ»

Из редакционной почты

Кто-то из великих сказал, что «ни одна специальность не приносит столько моральных переживаний, как врачебная». Наверняка большинство из нас прежде не задумывались над тем, какой тяжелый и какой благородный труд выпал на долю врачей, всего медицинского персонала. Поистине, как надо любить людей, чтобы жертвовать своей жизнью во имя спасения других жизней, наших с вами жизней.

Страшная беда – коронавирусная инфекция заставила нас посмотреть другими глазами на очень многое, понять и оценить этот самоотверженный труд медицинских работников. В период пандемии именно врачи проявляют терпение, выдержку и стойкость, делают все возможное, чтобы спасти людей. Это они, врачи всего мира и врачи Абхазии, сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Мы видели, как тяжело работать нашим врачам и медсестрам в Гудаутском госпитале в условиях нехватки рабочего персонала (например, не хватает санитарок), как они устают за смену. И при этом они всегда внимательны к своим пациентам. Три раза в день нам мерили давление, ставили капельницы, неоднократно справлялись о нашем самочувствии.

От всей души, от всего сердца выражаем искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу Гудаутского госпиталя и его главврачу Хаджарату Шамба, отдельное спасибо врачам и медсестрам, которые непосредственно занимались нашим лечением: Астамуру Карбеевичу Гуния, Давиду Омеровичу Бжинава, Хамиде Геннадиевне Джикирба, Фатиме Раульевне Тарба, Светлане Григорьевне Зебелян. Спасибо вам за высокий профессионализм, за моральную поддержку в дни, когда мы больше всего нуждались в ней, теплое и душевное отношение, доброту и сочувствие. Спасибо за жизнь. Когда мы попали в больницу, страх и смятение охватили нас, казалось, что жизнь наша закончилось и впереди уже ничего не будет, но вы вселили в нас уверенность, правильно подобрали лечение и поставили нас на ноги. Ваше внимание, забота дали нам дополнительные силы, помогли справиться с болезнью. Благодаря вам у нас появилась надежда, появилась вера в будущее. Крепкого вам здоровья и сил!

Благодарные пациенты

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: обществоАвтор: Благодарные пациенты