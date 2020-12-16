КРИСТИНА ОЗГАН: ИНТЕРВЬЮ БЫВШЕГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА, МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ АДГУРА АРДЗИНБА ПОРОДИЛО МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ К БЫВШЕМУ ЧИНОВНИКУ

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган дала интервью информагентству «Апсныпресс», в котором выразила свое отношение к критическим высказываниям экс-министра экономики Адгура Ардзинба по поводу деятельности исполнительной власти и ситуации в энергетической отрасли страны.

– Недавно руководитель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба в интервью журналисту Иналу Хашиг резко критиковал исполнительную власть, и в большей степени в связи с известным энергетическим кризисом в республике, а также с ситуацией вокруг майнинга криптовалют. Что бы Вы ответили на эту критику?

– Если говорить в общем, то это интервью бывшего вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзинба породило не только множество вопросов к бывшему чиновнику, но больше поразило способностью человека, более пяти лет отвечавшего в нашем государстве за все экономические процессы, публично, без тени смущения откреститься от всего, к чему он непосредственно причастен.

Но это – в общем. А в частности, Ардзинба, возглавляя не только министерство экономики, но и весь экономический блок правительства страны, обязан был заниматься вопросами энергетики среди других важнейших отраслей. Но при всем нашем желании отыскать зафиксированную рациональную инициативу министерства экономики как ведомства, регулирующего энергетическую отрасль, за весь период его руководства невозможно. Никому не под силу найти что-либо полезное из его предложений, потому что этого не существует и в помине. Как, впрочем, и по другим направлениям тоже.

Ну, разве что с известной натяжкой к достижениям министерства можно отнести, согласно его же отчетам, изменения структуры самого ведомства и участия в различных форумах делегаций Минэкономики. Вот и все.

Справедливости ради должна упомянуть принятые правительством Абхазии по инициативе Минэкономики в тот период две программы, в том числе по поддержке экспорта и по льготному кредитованию, презентованных как великий прорыв в экономике. Но “прорыв” оказался бумажным. А программа льготного кредитования по линии российских банков, на которую было потрачено 1,1 млрд руб., фактически привела к возможным судебным искам в связи с тем, что проекты не завершены и по ним сформировалась значительная задолженность.

– Но оппозиционный политик приводит в своем интервью конкретные цифры, а ваши действия, действия властей называет некомпетентностью умноженной на отсутствие логики…

– К сожалению, познания не только в экономике, но и в проблемах энергетики страны, в частности, у нашего критика весьма поверхностные. Об этом свидетельствуют его высказывания, если, конечно, речь не идет о пускании в очередной раз мыльных пузырей. Главным достижением экс-министра в этой сфере, как мы помним, были призывы на всевозможных площадках, в том числе в Российской Федерации, создать в Абхазии «крипторай».

Приведу в пример лишь некоторые эпизоды. В декабре 2017 года делегация министерства экономики Абхазии принимала участие в конференции “Art of Blockchain” в Санкт-Петербурге. Из информации РИА Новости от 15 декабря 2017 года читаем: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin».

Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». А название какое придумали!

Так вот, пресс-секретарь министерства экономики подтвердил РИА Новости, что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством министерства экономики Абхазии.

Услуги по данному документу были оплачены министерством под руководством Ардзинба 1 ноября того же года.

Я хочу привести подробную расшифровку этих услуг, за которые уплачены бюджетные деньги - 6 миллионов рублей!

Итак, по статье «подготовка маркетинговых материалов для привлечения ранних инвесторов» - 1 млн 400 тысяч рублей; по статье «разработка брендинга и фирменного стиля» - 1 млн 400 тысяч руб.; по статье «проведение первичной пиар-кампании» - 1 млн 400 тысяч рублей.

Продолжим перечень оплаченных бюджетом услуг. По статье «разработка смарт-контракта» - 600 тысяч рублей; за «разработку модели токена» - 600 тысяч рублей и за «юридическое заключение по проекту» - 600 тысяч рублей.

Посмотрите, какие ровные суммы. И какие названия придуманы этим услугам.

Но, что это, если не авантюра как минимум, особенно когда читаешь пункт 9 «Консультационного соглашения», который называется «Отказ от претензий и гарантий»? Я приведу этот пункт дословно, чтобы было понимание, о чем идет вообще речь.

Итак, там прописано следующее: «Консультант предоставляет Клиенту исключительно общую правовую и финансовую информацию. Предоставление правовой и финансовой информации не может рассматриваться в качестве юридической или финансовой консультации. Консультант не гарантирует достоверность, точность, актуальность и безошибочность правовой или финансовой информации, предоставленной Клиенту».

Уточняю, что «Клиент» в данном документе – это Государственное инвестиционное агентство министерства экономики Абхазии под руководством Ардзинба. А «Консультант» - это ООО «Блокчейн Консалтинг». Что мы тут понимаем? А это означает, что ООО практически ни за что не ручается, но государство за это платит 6 миллионов рублей.

И, что называется, «под занавес» - последняя строка пункта: «Любая информация, полученная Клиентом от Консультанта в процессе оказания консультационных услуг, не представляет собой юридической или финансовой консультации и должна быть подтверждена независимыми специалистами». Это, как бы, получается, что вы можете найти еще одну фирмочку «Рога и Копыта», нанять ее за миллионы рублей, чтобы перепроверить, переподтвердить, проэкспертировать то, за что уже заплачено 6 миллионов рублей. И так – до бесконечности.

Кстати, мы поинтересовались самим ООО «Блокчейн Консалтинг» и обнаружили интересную вещь; по данным Федеральной налоговой службы России, эта контора (микропредприятие – 1 человек) ликвидирована 23.01.2020 г. А на сайте «За честный бизнес» в отношении ООО «Блокчейн Консалтинг» специально выделена следующая информация: «Внимание: В результате проверки сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС)».

А теперь о самом проекте «Криптовалютный рай». Он предусматривал, что, прошу обратить внимание, «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны».

Ардзинба на этой конференции обещал: «Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года».

Интересно, что он об этом думает сейчас? Это ли не значит «умножение некомпетентности и отсутствие логики»? Или бывший министр держал всех за дураков, обещая «крипторай»?

Еще один момент. На своей пресс-конференции 12 июня 2018 года, незадолго до введения запрета на деятельность, связанную с добычей криптовалюты, Ардзинба сказал: «Когда весь мир, и мы в том числе, поймем, что это было хорошо и нужно, будет уже поздно. Тогда мы не будем никому интересны. Если мы упустим время, то будем сожалеть о неиспользованном шансе». И уже спустя несколько месяцев, 6 ноября того же года в интервью ГИА «Апсныпресс» он заявил: «Абхазия может стать первой страной в мире, которая выпустит национальную валюту. Счет идет на недели!». Воистину, “язык мой - враг мой!”

Это очень странно для специалиста, но наш эксперт в вопросах экономики Ардзинба так и не коснулся проблемы ограниченности энергоресурсов либо технического состояния энергосистемы страны. Хотя уже тогда он как никто другой должен был знать, что потребление республикой электроэнергии превышало 40%, а энергосети находились в аварийном состоянии. Интересно, как быстро эволюционировала позиция начинающего политика, который предрекал: «Жизнь криптовалют закончится только тогда, когда люди создадут более совершенные технологии, которые исключительно эволюционным путем вытеснят криптовалюты, но никак иначе». После президентских выборов 2020г. он, судя по последнему интервью, больше так не думает.

– Адгур Ардзинба сказал, что предусматривались и ограничения в период обострения энергодефицита, майнинг предусматривалось прекращать…

– Скажу так, «крипторай» в Абхазии, по версии Ардзинба, почти наступил, но это привело к бесконтрольному внедрению в энергосистему потребителей, которые восприняли призыв министра экономики буквально. А введенный “под занавес” правительством запрет, кроме декларации, никаких действий не предусматривал, в том числе запрет на ввоз оборудования.

Никакие поручения правительства по выявлению потребителей, использующих мощности энергосистемы Абхазии в целях майнинга криптовалют, и принятию мер по предотвращению такого потребления так и небыли выполнены. Как и не были выполнены требования к руководителям государственных предприятий, организаций и учреждений не предоставлять имущество и площадки для осуществления деятельности по майнингу криптовалют. Межу тем, в виду отсутствия запрета на ввоз оборудования, предприимчивые граждане страны ввозили его, подключались к сетям и майнили криптовалюту с молчаливого согласия властей. Страна, тем временем, запрашивала переток у России и платила по своим обязательствам из средств Инвестиционной программы, которые могли быть направлены на строительство дорог, водоснабжение и, разумеется, на энергетику тоже.

Приведу один интересный момент. Он красноречиво объясняет, кто и чем был занят в то время.

В марте 2019 г. Генеральная прокуратура Республики Абхазия своим представлением пыталась привлечь внимание к бесконтрольному использованию мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей. Но соответствующей реакции со стороны уполномоченного органа – министерства экономики (то есть министра Ардзинба) не последовало.

А в это время, 29 марта 2019г. министерство экономики было занято совсем другой проблемой - оно внесло на рассмотрение Правительства Абхазии проект Закона о регулировании предпринимательской деятельности по майнингу криптовалют, который предусматривал – обратите внимание! - льготы для участников рынка, в том числе по отсрочке до 3 месяцев по уплате таможенных платежей при ввозе оборудования, а также по уплате лицензионного сбора на осуществление данной деятельности. Есть еще вопросы?

Действительно, проект этого Закона предусматривал возможность введения Правительством ограничений данного вида деятельности в случае кризисных ситуаций в электроэнергетической системе, связанных с инфраструктурными ограничениями и дефицитом мощности. Но, что важно, ограничений в случае обеспечения электроэнергии за счет поставок из РФ проект Закона не предусматривал! А дефицит был, переток из РФ тоже был, и в 2019г., и в 2020г.

Не лучше ли было Адгуру Ардзинба в интервью на прямой вопрос прямо же и ответить, объяснить гражданам своей страны и депутатам Парламента, которым наверняка интересно узнать, почему «пузырь» лопнул и где обещанный рай, где инвестиции в 1 млрд долларов? Нет, в данном политическом контексте ему это не выгодно - он строит образ политика “нового поколения”.

– А что с программами по модернизации энергетики, о которых говорил Адгур Ардзинба? Почему они не реализованы?

– Работники РУП «Черноморэнерго» действительно профессионально подошли к вопросу разработки плана мероприятий по модернизации энергической системы. Но что именно в практическом плане сделал министр экономики и вице-премьер Адгур Ардзинба, да и в целом Правительство Абхазии для его реализации? Сегодняшняя ситуация в системе - ответ на этот вопрос. И этот ответ более убедителен.

– В чем суть принимаемых властями решений сейчас? Как это изменит ситуацию?

– Коротко расскажу о том, чем занимаемся мы. В сентябре 2020 г. приняты решения Правительства в целях урегулирования данного процесса. Постановление определило действия ответственных органов исполнительной власти и оператора энергосистемы республики с целью стабилизации ситуации.

Комплекс мероприятий предусматривал: введение запрета на ввоз оборудования для майнинга криптовалют со сроком до 21 декабря 2020г. с целью недопущения расширения участников рынка, введение реестра оборудования, ввезенного ранее в этих целях, определение параметров допустимой мощности потребления с ограничением лимита потребления на операции, связанные с добычей криптовалют и лимита потребления при присоединении к сетям «Черномрэнерго». Установлен тариф на электроэнергию для данной категории потребителей, утверждены Правила присоединения к распределительным сетям электроэнергетической системы. С момента принятия в сентябре текущего года правительственного постановления реализуются меры по недопущению несанкционированного потребления электроэнергии с целью майнинга криптовалют.

По состоянию на сегодняшний день ни один договор на присоединение к сетям «Черноморэнерго» не подписан в связи с тем, что отсутствуют технические условия и мощности. Правительством в декабре введены соответствующие ограничения на данный вид деятельности сроком до 1 июня 2021 года в связи с энергодефицитом и перетоком электроэнергии из РФ. Такие ограничения правительство предусмотрело еще в сентябрьском решении.

Соответственно, продлен и запрет на ввоз оборудования до 1 июня 2021 года. Проведена работа по выявлению и пресечению такой деятельности на площадях государственных предприятий, организаций и учреждений.

В правительство внесен проекта Закона об усилении административной ответственности за несанкционированное потребления электроэнергии.

Возвращусь к интервью Ардзинба. Судя по его высказываниям, получается, что либо он не знаком с этими решениями правительства, либо сознательно жонглирует цифрами, не имеющими отношения к реальной действительности.

– В интервью очевиден прямой намек на то, что власти в сфере майнинга как бы опекают некоторых, дают им возможность заниматься добычей криптовалют.

– Странная ситуация получается. Бывший госчиновник обвиняет руководство страны в лоббизме данной деятельности, в оказании административного воздействия в целях обеспечения отдельным гражданам возможности ввоза оборудования в период запрета. Но возникает резонный вопрос: а кто это говорит? Человек, отдавший 6 миллионов бюджетных денег, извините, черт знает кому и черт знает за что?

Когда амбициозный оппозиционер разбрасывается нелепыми обвинениями, кто-то же должен ему сказать: уважаемый, Вы так часто обращаетесь в Генеральную прокуратуру и СГБ по всяким мелочам, почему бы не воспользоваться подсказкой «друга» и не обратиться снова?

У меня встречные вопросы не только как у госчиновника, но и как гражданина страны, не менее Адгура Ардзинба патриотично настроенного с младых лет. Хотелось бы услышать от бывшего вице-премьера, министра экономики, мечтающего возглавить объединенную оппозицию, кто и на каких условиях ему обещал, что в стране будет своя криптовалюта и кто уполномочил руководителя ведущего министерства давать такие обещания?

Вот это, кажется, и есть чрезмерная, беспочвенная амбициозность, помноженная на авантюризм в чистом виде.

А в завершение хочу отметить лишь один, вызвавший иронию, фрагмент интервью. Это когда Адгур Ардзинба говорил о паразитах. Вопрос остался, правда, и кто, все же, паразит?

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс