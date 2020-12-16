ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ ПО СИТУАЦИИ В ОПК ПИЦУНДА

Работа, направленная на подъем экономики Абхазии, улучшение имиджа и деловой репутации страны, повышение благосостояния ее граждан – главный приоритет для руководства республики вне зависимости от того, какая политическая сила в данный момент находится у власти.

Как известно, одним из бюджетообразующих предприятий Абхазии, своеобразной визитной карточкой страны, является РУП «Объединение пансионатов курорта Пицунда». В течение значительного периода времени, в результате износа инфраструктуры, морально устаревшего номерного фонда и неэффективного управления, это предприятие считалось нерентабельным, что регулярно приводило к обсуждению вопроса о его отчуждении от государства.

Тем не менее, с приходом в 2014 году к руководству Курортом новой команды в лице Даура Курмазия и Нодара Шакрыл, положение дел кардинально изменилось. Были пересмотрены и упорядочены отношения с туроператорами и арендаторами, применены новые технологии в сфере бронирования, безопасности и досуга, привлечены инвестиции в капитальный ремонт четырех корпусов и объектов инфраструктуры. Все это значительно повысило уровень сервиса объекта, в четыре раза увеличив как показатели по собственным доходам, так и по отчислениям в бюджет.

Так как ОПК Пицунда является градообразующим предприятием, капитальный ремонт его инфраструктуры благотворно сказался и на уровне жизни пицундцев, снабдив их бесперебойной подачей воды и работой канализации. Это, в свою очередь, способствовало появлению новых возможностей для бизнеса у горожан, что привело к созданию новых предприятий и рабочих мест.

Все обязательства Курорта перед государством, инвесторами, городом, туроператорами и сотрудниками в период с 2014 по 2020 годы выполнялись полностью и в срок.

При всем при этом, в 2020 году с приходом к власти в стране нового руководства без объяснения причин, без учета достижений и обсуждения перспектив развития в ОПК Пицунда было назначено новое руководство. Вопреки предвыборной риторике акцент был сделан не на эффективном менеджменте, а на политической лояльности.

Более того, смена руководства Курорта прошла с нарушением законных процедур. А именно, приказ об увольнении был составлен на основе недействительного акта проверки Министерства туризма РА о финансово-хозяйственной деятельности РУП «ОПК Пицунда». Процедура передачи управления проходила в отсутствие действующей дирекции, зато при демонстративной поддержке СОБР МВД РА.

В связи с этим, действующий на тот момент директор Курорта Нодар Шакрыл подал иск на Министерство туризма и выиграл его. Решением суда признается неправомерность действий Министерства, истец восстановлен в занимаемой должности с выплатой компенсации. Однако, сразу вслед за этим Министерство временно отстраняет Шакрыл от руководства объектом под еще более надуманными предлогами. Запрос на проверку законности последнего приказа Минтуризма уже направлен в Генеральную прокуратуру.

В связи с изложенным считаем действия органов исполнительной власти в отношении Нодара Шакрыл, героя ОВНА 1992-1993 гг., инвалида 2 группы, ветерана национально-освободительного движения, надуманными и политически мотивированными.

Обращаемся в Генеральную Прокуратуру и Парламент Республики Абхазия с запросом о рассмотрении противоправной и несовместимой с интересами государства деятельности Министерства туризма в отношение Шакрыл Н.И.

Председатель АРУАА Гулия Т. Л.

Председатель РПП «ФНЕА» Барциц А. Ч.

Председатель ПП «Апсны» Габния В. В.

Председатель АНД Ардзинба А. А.