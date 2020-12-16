ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: ПОДДЕРЖИВАЕМ КОНЦЕПЦИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Политическая партия «Амцахара» поддерживает «Концепция внешней политики Республики Абхазия», подписанную президентом Асланом Бжания 4 декабря 2020 г. «Амцахара» считает, что Концепция соответствует национальным интересам страны Амцахара обращает внимание оппонентов Концепции на то, что обсуждение её проекта проходило не кулуарно, а на заседаниях Совета безопасности Абхазии, постоянными членами которого являются президент, вице- президент, спикер парламента, премьер-министр, министр иностранных дел, руководители силовых структур и правоохранительных органов. Все присутствовавшие были ознакомлены с проектом, и документ был ободрен. И только после соблюдения всех необходимых процедур президент своим указом утвердил Концепцию внешней политики Республики Абхазия. «Как известно, в основе внешней политики любого государства лежат интересы нации, а национальными приоритетами считаются повышение материального и духовного уровня жизни населения; обеспечение безопасности государства, национального суверенитета, территориальной целостности; недопустимость вмешательства во внутренние дела извне; защита политических и экономических позиций во внешнем мире», - отмечается в Заявлении политической партии «Амцахара». В новой «Концепции внешней политики Республики Абхазия» нашли отражение такие важные пункты, как: укрепление и развитие взаимовыгодных союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией; урегулирование отношений с Грузией; развитие взаимоотношений со странами, признавшими независимость Республики Абхазия; взаимоотношения с Турецкой Республикой; налаживание взаимодействия с государствами, входящими в состав Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза и др. «Что касается отношений с Грузией и дальнейших перспектив этих отношений, хотим заметить, что между Республикой Абхазия и Российской Федерацией регулярно проводятся консультации по широкому кругу вопросов, в том числе, по работе Женевских международных дискуссий, в рамках которых Абхазия отстаивает необходимость подписания с Грузией документа о неприменении силы»,- говорится в Заявлении. Концепция, уверены в «Ацахара» не отменяет Женевский формат переговоров, «и в ней четко обозначено, что в вопросе урегулирования грузино-абхазского конфликта Абхазия заинтересована в налаживании равноправных, добрососедских отношений с Грузией, и никаких уступок со стороны Абхазии не может быть и речи». В Концепции также отмечено, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга».

«Мы полностью поддерживаем утвержденную Президентом Асланом Бжания «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», и уверены, что она соответствует национальным интересам страны и направлена на их защиту», - заявляет партия «Амцахара».

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»