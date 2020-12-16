ЕДИНЕНИЕ НАРОДА: 32 ГОДА СО ДНЯ СОЗДАНИЯ НАРОДНОГО ФОРУМА АБХАЗИИ «АИДГЫЛАРА»

32 года назад 13 декабря в Сухуме прошел Учредительный (первый) съезд общественно- политического движения - Народный Форум Абхазии «Аидгылара». Первым председателем «Айдгылара» был избран писатель Алексей Гогуа. Делегаты съезда избрали президиум «Айдгылара», в который вошли: Алексей Гогуа (председатель).Роман Чанба, РТгорь Мархолия, Юрий Аргун, Зураб Ачба, Сергей Шамба, Валерий Кварчия, Нодар Чанба, а также представители от районов: Владимир Бениа (Гагра), Анатолий Возба (Гудаута), Юрий Квициния (Очамчира), Сократ Джинджолия (Ткуарчал). Это событие без преувеличения стало переломным этапом в национально-освободительном движении абхазского народа. С этого периода борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. «В то время Народный форум «Аидгылара» объединил практически весь народ Абхазии и получил поддержку представителей других этнических групп, проживающих в Абхазии. Это была мощная организация даже по масштабам Советского Союза. К нам приезжали из других республик, наши газеты пользовались большой популярностью в обществе. «Аидгылара» сумела привлечь к себе многие неправительственные организации Северного Кавказа и Юга России. Мы были одними из инициаторов создания Конфедерации Горских народов. Были самой значительной организацией на Кавказе», - поделился воспоминаниями председатель НФА «Айдгылара», политический и государственный деятель Сергей Шамба. Само название движения говорит о его концепции единения народа и в то же время, оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа. Создание «Айдгылара» было продиктовано сложной политической обстановкой, и его идейные вдохновители должны были продумывать всё до мелочей. Как вспоминает член президиума НФА, редактор газеты «Аидгылара», поэт Геннадий Аламиа, общенациональная организация задумывалась, когда по Советским республикам создавались Народные фронты. «Мы решили, что н^м фронт не нужен, а мы по принципу народных собраний объединимся и создадим Народный форум. Потому, что это было не агрессивное название. Если фронт - надо обязательно биться, а здесь надо было думать и действовать. Все термины - и «форум», и «ассамблея», которые мы использовали, когда начинали, не были в ходу в политическом словаре. Всё, можно сказать, началось с нас», - сказал Аламиа. После создания Народного форума его члены принимали активное участие и старались влиять на все значимые события в республике. «Выборы так называемого «золотого парламента» (1991 - 1996 гг.) проходили под эгидой нашего Форума. Я со всей ответственностью могу сказать, что и приезд Владислава Ардзинба в Абхазию был связан с деятельностью «Айдгылара». Это была общенациональная организация, которую уважали, прислушивались к её мнению, и даже пришло время, когда не быть членом «Айдгылара» считалось чуть ли не предательством. Весь народ был объединен в эту организацию. Все, что было сделано перед войной благодаря взаимопониманию, связям, налаженным с Северным Кавказом, и всему остальному в комплексе подготовило нас для победы в этой страшной войне», - сказал Геннадий Аламиа. Политический деятель уверен, что сегодня в Абхазии нет силы подобной «Айдгылара». «Сегодня нет такой организации. И пусть никто на меня не обидится, я сам был организатором некоторых партий, но я пришел к выводу, что многопартийная система не приведет ни к чему хорошему наше маленькое общество. У нас должна быть не по названию, а по содержанию общенациональная организация, которая будет над партийной деятельностью, к мнению и действиям которой будут прислушиваться и власть, и всё общество. Борьба за власть ни к чему хорошему нас не приведет - борьба должна быть за идею. Уверен, что придет время, когда народ созреет и осознает необходимость такой организации, которая не на словах, не лозунгами объединит народ вокруг общей идеи», - считает Аламиа.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Народный Форум Абхазии «Аидгылара»