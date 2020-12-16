ПОГРАНИЧНИКИ И ТАМОЖЕННИКИ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА МАПП «АДЛЕР»

14 декабря состоялась межведомственная встреча представителей Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия с Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Во встрече участвовали и представители таможенных органов Абхазии и России.

Данная встреча была направленна на ускорение процесса пропускной способности на МАПП «Адлер» в период цитрусового сезона. По мнению участников встречи, это достижимо путем максимального взаимодействия государственных контролирующих органов, представленных на российско-абхазской границе.

На сегодняшний день ежедневная пропускная способность МАПП «Адлер» в 3-4 раза превышает максимально допустимую норму. В рамках данной встречи были предложены пути решения общих вопросов путём взаимодействия между государственно-контролирующими органами представителей сторон.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс