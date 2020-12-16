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ПОГРАНИЧНИКИ И ТАМОЖЕННИКИ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА МАПП «АДЛЕР»
14 декабря состоялась межведомственная встреча представителей Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия с Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Во встрече участвовали и представители таможенных органов Абхазии и России.
Данная встреча была направленна на ускорение процесса пропускной способности на МАПП «Адлер» в период цитрусового сезона. По мнению участников встречи, это достижимо путем максимального взаимодействия государственных контролирующих органов, представленных на российско-абхазской границе.
На сегодняшний день ежедневная пропускная способность МАПП «Адлер» в 3-4 раза превышает максимально допустимую норму. В рамках данной встречи были предложены пути решения общих вопросов путём взаимодействия между государственно-контролирующими органами представителей сторон.
Номер: 120
Выпуск: 3998
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс