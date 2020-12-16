БЮДЖЕТ ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ НА 2021 ГОД СОСТАВИТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ 141,5 МЛН РУБЛЕЙ

Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2021 год, принятый на недавнем заседании сессии Парламента, составляет по доходам 141,5 млн рублей, такую же сумму составят расходы Фонда в 2021 году. В соответствии с документом, доходная часть бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны выросла со 125 млн рублей в 2019 году до 134 миллионов в 2020 и увеличится еще на 7,2 млн рублей в 2021 году.

Доходы Фонда формируются за счет страховых взносов от бюджетных организаций (71,3 млн рублей), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (49,6 млн рублей), дотации из республиканского бюджета (8 млн рублей), а также мобилизации просроченной задолженности за прошлые годы (12,5 млн рублей).

Основная часть расходов Фонда согласно бюджету предусмотрена на статью «Социальная политика» – 128 млн рублей. В эту сумму входят расходы на лечение инвалидов, в том числе в Российской Федерации – 35 млн рублей.

Отдельно предусмотрено 2 млн рублей на протезирование ампутированных конечностей.

15 млн рублей планируется потратить на лечение в санаторно-оздоровительных комплексах. При этом, согласно решению Совета Фонда, сумма на одного инвалида по этой статье не должна превышать 60 тысяч рублей, включая дорожные расходы.

На приобретение медикаментов в следующем году Фондом предусмотрена сумма в 47 млн рублей.

2 млн рублей заложено в бюджете для приобретения специального оборудования и средств технической реабилитации, еще 12 млн рублей пойдет на стоматологические услуги.

15 млн рублей Фонд направит на оказание материальной помощи инвалидам. На содержание аппарата Фонда потребуется 13,4 млн рублей.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс