СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДАВАЛИ НЕКОРРЕКТНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПУТАТА

15 декабря в 10:00 по московскому времени при пересечении МАПП «Псоу» в сторону Российской Федерации депутата Парламента Республики Абхазия представители пограничной службы ФСБ России пригласили для беседы.

«В ходе беседы представители пограничной службы задавали некорректные вопросы, связанные с политической деятельностью депутата, а также вопросы, касающиеся личной жизни. Беседа, продолжавшаяся около двух часов, была завершена процедурой дактилоскопии», - сообщается в письме спикера Парламента Валерия Кварчия на имя министра иностранных дел РА Даура Кове.

Кварчия информирует МИД РА о том, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия и общественно-политических деятелей республики».

«Принимая во внимание дружественный характер взаимоотношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, считаем, что подобные действия представителей пограничной службы ФСБ Российской Федерации недопустимы и наносят ущерб союзничеству и стратегическому партнерству», - отмечается в письме спикера.

Парламент требует от Министерства иностранных дел обратиться к российской стороне за соответствующим разъяснением по вышеуказанным фактам.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс