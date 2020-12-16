АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ГУРАМ ИНАПШБА ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАЙНИНГА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба. Они обсуждали механизм осуществления сотрудниками ГТК контроля за соблюдением ограничений на ввоз на территорию Республики Абхазия оборудования и комплектующих к вычислительным машинам, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют (Постановление №105 от 21 сентября 2020 года и Постановление № 137 от 8 декабря 2020 года).

Председатель Комитета сообщил, что сотрудники ведомства, несущие службу на КПП «Псоу», досматривают около 2000 автомобилей в сутки (30 % из которых крупногабаритные автотранспортные средства, а 70 % - легковые автомобили).

Гурам Инапшба констатировал, что количество сотрудников ГТК, осуществляющих службу на абхазо-российской границе в сутки составляет 31 человек. Также в связи с новыми мерами, на сутки заступают дежурные – сотрудники Центрального аппарата ГТК вместе с одним из заместителей председателя Комитета.

«С момента введения запрета на ввоз на территорию Республики Абхазия вычислительных машин для извлечения криптовалюты задержано 2 505 единиц такой техники, обнаруженной в транспортных средствах, пересекавших таможенный пункт на абхазо-российской границе», – сообщил Инапшба.

Он пояснил, что таможенный досмотр автотранспорта, пересекающего границу Абхазии, из-за отсутствия технических средств осуществляется визуально, часто разгружая транспортные средства. Этот процесс в свою очередь увеличивает нагрузку на таможенный пост «Псоу» и создаёт водителям въезжающего транспорта большие неудобства.

Александр Анкваб поручил максимально ответственно отнестись к процедуре контроля въезжающего на территорию Абхазии транспорта, при необходимости с привлечением сотрудников структурных подразделений силовых ведомств.

«Вопрос очень важный, речь идет о сохранении энергосистемы страны. Меры, которые отражены в Постановлении Правительства от 8.12.2020 года направлены на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы страны. Документам на вас возложена важная функция – соблюдать исполнение пункта о действии ограничения на ввоз оборудования для майнинга. Именно потому все, кто несет службу на границе, должны проявить максимальную ответственность в рамках должностных полномочий. Также ваша общая с МВД и СГБ задача – пресечение случаев использования должностным лицом своих служебных полномочий в корыстных целях», – заключил Премьер-министр.

В завершение встречи обсудили динамику передвижения грузового транспорта с товаром в пиковый сезон вывоза цитрусовых плодов.

По информации председателя ГТК, с начала сезона по настоящее время из Республики Абхазия вывезено 21 тыс 843 тонны 643 кг мандарин. В среднем объем вывоза этой категории товара за сутки составляет 978 тонн.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации