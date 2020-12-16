ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ

Президент Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в российской столице, встретился с активом Московской абхазской диаспоры.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, в ходе встречи, в которой также принимал участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, Бжания подробно рассказал о прошедших встречах в Администрации Президента РФ и в Правительстве РФ.

Он поблагодарил Московскую абхазскую диаспору за помощь в период пандемии и рассказал о планах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За активную помощь в сборе средств и доставке гуманитарной медицинской помощи в Абхазию в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19, глава государства объявил благодарность руководству Оперативного штаба помощи Абхазии на базе Московской абхазской диаспоры – Саиду Агрба, Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба, Викторию Тарба и Богдана Шакая.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе - кризисная ситуация в энергетике и пути выхода из неё.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс