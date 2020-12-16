ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента РА.

Глава государства находится в Москве с рабочим визитом.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс