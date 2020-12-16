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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО 16.12.2020

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента РА.

Глава государства находится в Москве с рабочим визитом.


Номер:  120
Выпуск:  3998
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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