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16.12.2020
Номер: 120
Выпуск: 3998
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства находится в Москве с рабочим визитом.
Номер: 120
Выпуск: 3998
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс