АСЛАН БЖАНИЯ И РУКОВОДСТВО МИНТРАНСА РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках реализации договоренностей, достигнутых с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября, продолжает встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

Сегодня, 15 декабря, в Министерстве транспорта РФ состоялась встреча с министром транспорта Виталием Савельевым.

Во встрече участвовали первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие руководители ведомства.

Обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, капитального ремонта старого автомобильного моста через пограничную реку Псоу.

Как известно, делегация Росавиации посетила Абхазию в ноябре текущего года, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.

В ходе встречи в Минтрансе, Президент Абхазии Аслан Бжания и Виталий Савельев детально обсудили концепцию развития аэропорта. Глава государства отметил, что восстановление Сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала. Глава государства поблагодарил российскую сторону за понимание важности вопроса и оказание помощи в реализации проекта.

«Открытие Сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны»,-сказал Аслан Бжания.

На встрече Президента Абхазии с министром транспорта РФ обсуждались также вопросы, связанные с реконструкцией старого моста через реку Псоу на российско-абхазской границе. Было отмечено, что после ремонта мост может быть задействован как пешеходный переход через границу.

Стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс