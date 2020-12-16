АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, на встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики я Абхазия на 2020-2022 годы".

Бжания и Козак выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс