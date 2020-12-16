Главная
16.12.2020
Номер: 120
Выпуск: 3998
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ
Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Как сообщает пресс-служба Президента РА, на встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики я Абхазия на 2020-2022 годы".
Бжания и Козак выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
Номер: 120
Выпуск: 3998
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс