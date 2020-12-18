Президенту Республики Абхазия Бжания А.Г.

Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

Для закрытия свалки в Гагре требуется разработать проект ее закрытия и рекультивации стоимостью 2 млн руб. Институт Ленводстройпроект (С.-Петербург) может выполнить проект качественно и в короткий срок. Для этого необходимо предусмотреть финансирование проекта на 2021 г ( и строительных работ на 40 млн руб ).

Жители г. Гагры, с. Алахадзы, с. Псахары, с. Бзыби и г. Пицунда много лет страдают от дыма непрерывно днем и ночью горящей свалки. Свалка горит всей площадью 12 га на всю глубину больше десяти лет. Дым периодически застилает все небо, при задымлении невозможно быть во дворе. При ветре дымом накрывается дорога в Пицунду и Сухумская автотрасса. Дым ядовитый, насыщен хлорным диоксином от горения пластиков ПВХ, из-за него плохое самочувствие и болезни. Диоксином загрязняются плоды полей, садов и огородов идущие в пищу. При сильном дыме выселяются отдыхающие пансионатов и частных домов.

Тушить свалку бесполезно, она горит на всю глубину. Пересыпать отходы послойно грунтом дорого и грунта нет. Грязные дождевые воды стекают со свалки на поля.

Свалка отравила и отравляет жителей и земли диоксином, дымом, пеплом и стоками. Такая свалка может быть есть только в Африке, но может быть и нет. В других странах такой свалки нет и быть не может. Никакая власть ни в какой стране не допустила бы существования такой свалки. Десять лет назад жители Псахары 2 дня перекрывали дорогу к свалке требуя ее закрытия, но услышали лишь обещания.

Свалку следует немедленно закрыть как представляющую непосредственную смертельную опасность для жителей и отдыхающих в округе 30 км и нарушающую все "Санитарные и экологические нормы". Нахождение свалки вплотную к жилью, в курортной зоне и ближе 3 км от моря запрещено всеми Нормами и Правилами. Свалка Гагры абсолютно противозаконна.

Для закрытия свалки требуется смонтировать мусороперегрузочную станцию и уплотненные на ней отходы вывозить контейнерами на полигон в Гульрипш или на свалку в Гал. Затраты составят 40 млн руб. После закрытия свалку нужно засыпать слоем грунта в 0,5 м. В первую очередь следует разработать проект закрытия свалки стоимостью 2 млн руб.

Все прежние Главы района, Министерств экономики и здравоохранения, УКСа, Комитета по экологии ничего не сделали для закрытия свалки, их бездействие донельзя усугубило условия жизни жителей и отдыхающих. Ответ неумелых чиновников вечен – "Возить некуда " и " Денег нет". Ведь живут они вне зоны свалки.

Многомиллиардная российская помощь была истрачена и продолжает тратиться на все стороны жизни Гагры кроме зловредного существования свалки. Но когда-нибудь свалка все же должна быть закрыта?

В Пицунде днями уложен новый асфальт на улицах по вполне годному покрытию с тратами десятков млн руб из 500 млн руб предусмотренных Инвестпрограммой, но 40 млн руб на закрытие свалки снова нет.

Прошу Вас многоуважаемый Аслан Георгиевич от своего и от имени жителей Гагры, Пицунды и сел лично разрешить нетерпимую застарелую проблему Гагрской свалки и в срочном порядке закрыть прямоопасную для жизни граждан свалку. Возможности для этого по моему мнению есть и реальны осуществиться в самое ближайшее время.

С уважением

Цеховой А.И., инженер-строитель-гидротехник, бывший главный специалист Всероссийского алюминиево-магниевого института (г. Санкт-Петербург).

12.12.2020, тел. 770-92-50, г. Пицунда

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Цеховой А.И., инженер-строитель-гидротехник, бывший главный специалист Всероссийского алюминиево-магниевого института (г. Санкт-Петербург).