Проблема требует решения

Мандариновая пандемия

Наступил пик цитрусового сезона в Абхазии. Более 1000 тонн мандарин в сутки вывозится сегодня в Российскую Федерацию. Однако в начале декабря на границе по реке Псоу возникли проблемы с досмотром и оформлением большегрузных машин, перевозящих цитрусовые плоды. Машины стояли по двое суток, пограничная и таможенная зона российской границы напоминала автопарк грузовых машин.

…КПП «Псоу». 6 декабря. Солнечная погода в декабре стоит часто в Абхазии, но сегодня она особо благоприятна для водителей грузовых машин с мандаринами, которые по двое суток стоят на границе в ожидании попасть на российскую территорию. На мосту выстроилась вереница фур и грузовиков, водители которых терпеливо курсируют по мосту, греясь на солнышке и перекусывая на ходу. А на российской стороне столпотворение: легковые машины проходят по шести полосам, а для грузовых машин выделена лишь одна полоса с одним пограничником и одним таможенником, и рентгеном. Общаюсь с водителями:

– Стоим двое суток, – говорит водитель грузовика.

Я обратила внимание на его усталое заросшее лицо, покрасневшие глаза, в которых отражалась злость и безысходность.

– Нас заставляют выгружать все ящики из машины, затем отправляют на рентген, – подключился к разговору второй водитель. – Обращаемся к пограничникам, они отвечают, что этот вопрос не в их компетенции. На линии грузоперевозок стоит один пограничник и один таможенник. Они не могут физически справляться с таким количеством машин. Нам говорят, что у них не хватает сотрудников. Мы запасаемся продуктами, даже в туалет сходить становится проблемой.

Мандариновый переполох во время пандемии проблема серьёзная. Я обратилась в Государственный таможенный комитет РА. Председатель ГТК РА полковник таможенной службы Гурам Семёнович Инапшба дал подробный комментарий к этой проблеме:

Инапшба Гурам Сименович родился в 1966 году селе Члоу Очамчырского района. В 1983 году окончил Члоусскую среднюю школу. С 1984 по 1991 год – студент физико-математического факультета Абхазского государственного университета. После окончания АГУ служил в Советской Армии. Затем два года преподавал физику в Члоусской средней школе. С 1996 по 2005 год работал на Сухумской табачной фабрике на различных должностях: начальником охраны, заместителем директора и директором. С 2013 года работал старшим специалистом отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM». В октябре 2019 года назначен председателем Государственного таможенного комитета РА.

Инапшба Г.С. – Герой Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Женат, отец троих детей.

– Уже с лета было известно, что в этом году ожидается большой объём урожая цитрусовых плодов. Мы прогнозировали, что этот сезон в республике будет очень напряжённым, так как увеличится количество транспортных средств, перевозимых цитрусы. Об этом мы проинформировали представителей Федеральной таможенной службы России по видеосвязи во время онлайн-конференции, так как личные контакты во время пандемии коронавируса были нежелательны.

Таможенный комитет подготовился к сезону основательно. Но ажиотаж на границе вызван существенным увеличением объемов урожая цитрусовых плодов и закончится, наверно, перед Новым годом. Все большегрузные машины проходят абхазскую границу беспрепятственно. Затор образовался на российской стороне из-за большого потока машин. Пропускная способность МАПП «Адлер» (многосторонний автомобильный пункт пропуска) и КПП «Псоу» рассчитана на 150 грузовых машин в сутки, а мы отправляем до 250 машин только с цитрусовыми плодами. Нагрузка увеличилась. По данным российских коллег в сутки границу проходят до 400 машин. Мы не можем упрекнуть российскую сторону и потребовать, чтобы они пропускали на свою территорию большегрузные машины без досмотра. Тем не менее, когда ситуация усугублялась, мы просили российских коллег смягчить досмотр, и они шли нам навстречу. Сложившаяся ситуация также связана с тем, что на российской стороне были введены новые строгие требования к ввозимой сельскохозяйственной продукции.

На 15 декабря вывезено более 24 тысяч тонн мандарин. А за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 7 тысяч тонн. Разница очень большая. Такая картина вырисовывается и по фруктам: в прошлом году на данный период было импортировано 59 тонн хурмы, а в этом – почти 800 тонн, фейхоа в прошлом году было вывезено 428 тонн, а в этом около 1000 тонн. Это заслуга слаженной и кропотливой работы руководства и сотрудников Министерства сельского хозяйства, которые при финансовой поддержке России осуществили программу по борьбе с насекомыми-вредителями и обеспечили аграриев и крестьян всем необходимым для ухода за насаждениями. Помогла и природа. Солнечная осень благоприятно отразилась на созревании плодов. К тому же, таможенных пошлин на экспорт цитрусовых плодов нет, есть только таможенный сбор, который составляет 0,1 процент от таможенной стоимости.

Сегодня в ГТК РА работают 379 сотрудников в круглосуточном режиме посменно. Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию и осенний энергетический кризис за ноябрь текущего года таможенные органы Абхазии начислили таможенные платежи в размере 190,5 миллионов рублей. Контрольный показатель выполнен на 101,1%. Сумма начисленных платежей превысила объем начислений за ноябрь 2019 года на 25,8 миллионов рублей. Однако по данным за 11 месяцев текущего года, объем начислений таможенных платежей составил 1.660 миллионов рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 года меньше на 2 миллиона рублей. В 2020 году импорт по-прежнему составил большую часть от общей суммы товарооборота, он осуществлён на сумму 17.343 миллионов рублей, а экспорт – 5.900 миллионов рублей. Самый низкий показатель исполнения по отдельным видам таможенных начислений не опускается ниже 80 %, при этом по нескольким видам наблюдается перевыполнение (выше 120 %). В частности, в ноябре товарооборот был совершён на сумму 2.448 миллионов рублей, что на 173 миллиона больше ноябрьского показателя 2019 года и на 118 миллионов больше плана на ноябрь 2020 года.

Прокомментировал ситуацию с перевозкой цитрусовых плодов и подполковник таможенной службы Руслан Шоуа – начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля на автомобильном транспорте т/п «Сухум» ГТК РА:

– По инициативе ООО «Абхазские мандарины» в Сухуме был организован пункт пограничного, таможенного и фитосанитарного контроля цитрусовой продукции, вывозимой на территорию Российский Федерации. Установили весы для взвешивания большегрузных транспортных средств. Здесь формируются все необходимые сопроводительные документы для подачи на оформление в таможенный комитет ПТД (периодическая таможенная декларация), которая открывается на определённую квоту. Наши инспекторы досматривают транспортные средства с грузом, взвешивают их, пломбируют и отправляют в пункт пропуска для дальнейшего пересечения государственной границы Абхазии с Россией. Там их встречает представитель фирмы «Абхазские мандарины». Такой комплекс мер создал большое удобство для участников внешнеэкономической деятельности, так как они беспрепятственно пересекают КПП «Псоу». Всё это ускоряет процесс оформления грузов, что облегчает работу нашим гражданам.

Посетила я и этот пункт ООО «Абхазские мандарины», который расположился на территории бывшего Сухумского таксопарка.

– Если такая ситуация на границе не изменится, то мы не сможем вывезти в Россию и половину урожая цитрусовых плодов, – сказал представитель фирмы. – Обещают открыть дополнительные линии для оформления грузовых машин, будем надеяться.

Однако уже через неделю их надежды оправдались. Граница стала разгружаться, даже в один из дней «яма» на российской стороне была пустой. Хочется надеяться на то, что и впредь машины с мандаринами будут пересекать российскую границу без проблем, радуя россиян вкусными, сладкими и экологически чистыми цитрусовыми плодами.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Псоу - Сухум

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ