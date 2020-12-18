В АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ РОДИЛОСЬ 1388 ДЕТЕЙ

В Абхазии с 1 января 2020 года по 17 декабря родилось 1388 детей;, 667 из них – девочки, 721 – мальчики, сообщили Апсныпресс в Минздраве РА. Среди родившихся в этом году - 17 близнецов. 4 случая смерти новорожденных.

862 родившихся ребенка – абхазы, 121 – русские, 191 – армяне, 136 – грузины, 78 – других национальностей.

В 2019 году родилось 1432 ребенка, из них 724 мальчика и 708 девочек. Близнецов родилось - 11.

В 2019 году: 947 детей абхазской национальности, 91 – русские, 190 – армяне, 142 – грузины, 62 – других.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс