АДГУР ХАРАЗИЯ ВЗЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Адгура Харазия.

16 декабря 2020 года следственным отделом УВД по городу Сухум с согласия прокурора в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного в этот же день Адгура Харазия. Адгур Харазия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия, в связи с инцидентом, имевшим место 14 декабря 2020 года в г. Сухум по ул. Акиртава, в результате которого был ранен в ногу Алмас Шакрыл.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах, заявленных в нем требований и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения.

Постановление Сухумского городского суда от 16 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения. Адгур Харазия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Сухумского городского суда