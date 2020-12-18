БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2021 ГОД СОСТАВИТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ 1 МЛДР 220 МЛН РУБЛЕЙ

Парламент РА утвердил бюджет Пенсионного Фонда на 2021 год.

Планируемый объем доходов бюджета Пенсионного Фонда на следующий год составляет 1 млрд 220 млн рублей, такая же и расходная часть бюджета фонда.

В соответствии с документом, доходная часть бюджета Фонда выросла с 1 млрд 1,4 млн рублей в 2018 году до 1 млрд 103 млн рублей в 2020 году.

Основная часть расходов Фонда направлена на выплату пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 962,5 млн рублей. Большая часть из этой суммы пойдет на выплату пенсий по возрасту (217 млн рублей), инвалидам Отечественной войны народа Абхазии (281 млн рублей) и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии (80 млн рублей).

На финансирование выплат пособий на погребение предусмотрено 2,5 млн рублей.

На обеспечение выполнения функций аппарата Фонда предусмотрены расходы в сумме 16,4 млн рублей.

Доходы Фонда формируются за счет поступлений страховых взносов (910,9 млн рублей), задолженности от предприятий и организаций (172 млн рублей) и межбюджетного трансферта из республиканского бюджета (137 млн рублей). При этом отмечается, что дотации из республиканского бюджета будут направлены на частичное финансирование выплат ежемесячных доплат к пенсии отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс