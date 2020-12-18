ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ РАБОТА НАЛАЖЕНА И ПРОХОДИТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ»

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия посетил Гудаутский госпиталь, оказывающий помощь пациентам с Covid-19. «Ситуация с коронавирусом в Абхазии остаётся напряжённой, но управляемой», - сообщил глава Минздрава.

Тамаз Цахнакия ознакомился с работой отделения лучевой диагностики, в частности проверил функционирование недавно отремонтированного компьютерного томографа, побывал в реанимационном отделении инфекционного блока и оценил условия оказания медицинской помощи пациентам, проходящим здесь лечение.

По словам сотрудников лаборатории лучевой диагностики, с момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа проведено более 600 исследований. В сутки обследование проходят более 30 человек.

Главу Минздрава проинформировали о том, что компьютерный томограф подключен к источнику бесперебойного питания и при отключении электричества сбоев в работе оборудования нет.

Тамаз Цахнакия проверил обеспеченность медучреждения лекарственными препаратами и необходимыми средствами защиты. По информации руководства госпиталя, все медикаменты, используемые в лечении пациентов, поступили в полном объеме. Дефицита нет.

На данный момент в инфекционном отделении проходят лечение 32 пациента с тяжелым течением заболевания. Медики сообщили о состоянии здоровья каждого больного, обратив особое внимание на помощь, которую в уходе за пациентами оказывают родственники, которые сами проходят здесь лечение.

Инфекционное отделение обеспечено централизованной подачей кислорода, при этом в запасе всегда более 50 баллонов с необходимыми медицинскими газами.

Осмотрев в сопровождении лечащих врачей реанимационное отделение и пройдясь по зеленой зоне, Тамаз Цахнакия остался доволен организацией работы. Все стерильно, врачи соблюдают технику безопасности, ежедневно проходит дезинфекция помещений.

В Гудаутском ковидном госпитале нет проблем и с организацией питания пациентов в стационаре. Кухня оборудована всем необходимым, продукты доставляются вовремя, организовано трёхразовое питание.

Тамаз Цахнакия поблагодарил медиков и персонал больницы за ежедневный труд, который в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, несомненно, важен и необходим.

«В Гудаутском ковидном госпитале созданы все необходимые условия для оказания интенсивной помощи. Качество оказания медицинской помощи и условия содержания пациентов в медучреждении на уровне. Впечатления хорошие, работа налажена и проходит в плановом режиме», - сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, подводя итоги рабочей поездки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс