АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С АНРИ БАРЦИЦ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с министром юстиции Анри Барциц.

На встрече обсуждались вопросы создания и внедрения Минюстом современных электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования. Речь шла в первую очередь о переводе Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с бумажных носителей на электронные.

Согласно сообщению Анри Барциц, прозвучавшему в ходе встречи, ведомством уже проведена большая часть работы по оцифровке такого реестра и первичных данных пакета документов каждого индивидуального предпринимателя и юридического лица.

«В соответствии со ст. 4 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация должна осуществляться в бумажном и электронном виде, на двух видах носителей. За короткий срок сотрудникам ведомства удалось осуществить оцифровку всего реестра индивидуальных предпринимателей (24 646) и части реестра юридических лиц (около 2000 из 6962)», – добавил Барциц.

Завершение работ по внедрению системы учета вышеуказанных реестров в электронно-цифровом формате планируется в первом квартале нового года. Электронная платформа позволит оперативно и своевременно осуществлять доступ заинтересованных лиц и органов государственной власти (Министерства по налогам и сборам, Комитета по статистике) к требуемой информации, что в свою очередь позволит оптимизировать затраты времени самого респондента на получение свидетельства о регистрации ИП и постановку на налоговый учет.

Кроме того, на встрече обсуждалось создание электронно-цифровой базы данных записей актов гражданского состояния и нотариальных действий. По словам Барциц, в Минюсте ведется работа по разработке концепции внедрения такого программного обеспечения, которое позволит повысить уровень эффективности работы указанных органов, а также повысить качество и улучшить удобства обслуживания граждан.

В новой системе, представляющей из себя единый электронный архив государственных нотариальных контор и органов ЗАГС, будет храниться информация обо всех нотариальных действиях, актах гражданского состояния всего населения страны.

Завершая встречу, Премьер-министр Александр Анкваб поручил министру ускорить процесс введения программ в работу заинтересованных органов и ведомств, отметив, что информационные технологии оказывают существенное влияние на развитие государства, расширяют возможности и способы соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, а достижение с их помощью более высокого уровня оказания услуг улучшают качество жизни людей.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс