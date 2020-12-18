АНКВАБ И БАРАТЕЛИЯ ОБСУДИЛИ ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ В ДЕКАБРЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателия, которая была посвящена вопросу начисления российских пенсий её получателям, проживающим в Абхазии.

Согласно информации Барателия, на данный период банковская система не испытывает дефицита ликвидности, накоплена наличность, что позволит вовремя обеспечить получателей пенсией.

Председатель Нацбанка подчеркнул, что в преддверии нового года разработан новый график начислений в декабре – с 16 по 31 декабря:

«Учитывая, что впереди новогодние праздники, и многие пенсионеры, особенно те, которые получают по графику 2-4 го числа следующего месяца, начали нервничать, что на новогодние праздники останутся без пенсии, мы сделали временный предновогодний полный график. Российская пенсия за декабрь ни для одного из её получателей не перейдёт на январь. Все пенсионеры смогут обналичить пенсионные поступления до 31 декабря в отделениях Сбербанка Абхазии».

Он также отметил, что в 21 отделение Сбербанка по стране, 5 из которых в столице, и 2 выездные кассы будут работать пять дней в неделю и обслуживать пенсионеров весь семичасовой рабочий день. Таким образом, получатели пенсий могут обращаться в банк в любое рабочее время.

Александр Анкваб рекомендовал осуществлять мониторинг нагрузки на каждое отделение Сбербанка, а в случае необходимости с 16 по 31 декабря ввести шестидневную рабочую неделю для некоторых отделений.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс